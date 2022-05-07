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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادات الأخيرة.. أرخص 5 سيارات سيدان 2022 في مصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا

أصبح شراء السيارات ، داخل السوق المحلي المصري، أمر مرهق بسبب الزيادات المتتالية في أسعار الطرازات المختلفة للشراكات العالمية، والتي تأتي نتيجة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.

وتعتبر السيارات السيدان ، من أهم فئات السيارات التي تعتمد عليها الأسرة المصرية فى حياتها اليومية ، لذلك تبقى هذه الفئة هى الأكثر شراء داخل السوق المصري.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أسعار أرخص 5 سيارات سيدان داخل السوق المحلى المصرى موديل 2022 .

 

1- لادا جرانتا

لادا جرانتا

- مانيوال / FULL OPTION 2021 بسعة لترية 1600 CCوبسعر 153,000 جنيه

- أوتوماتيك / FULL OPTIONS 2021 بسعة لترية 1600 CC وبسعر 176,000 جنيه

- مانيوال / صالون 2022 بسعة لترية 1600 CC وبسعر 194,500 جنيه

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعة لترية 1600 CC وبسعر 229,500 جنيه

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعة لترية 1600 CC وبسعر 235,500 جنيه

 

2- بروتون ساجا

بروتون ساجا

- مانيوال / STANDARD 2021 بسعة لترية 1300 CC وبسعر 166,900 جنيه

- أوتوماتيك / STANDARD 2021 بسعة لترية 1300 CC وبسعر 188,900 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2021 بسعة لترية 1300 CC وبسعر 205,000 جنيه

- أوتوماتيك / STANDARD 2022 بسعة لترية 1300 CC وبسعر 234,900 جنيه

- أوتوماتيك / PREMIUM 2022 بسعة لترية 1300 CC وبسعر 249,900 جنيه

 

3- بى واى دى F3

بى واى دى F3

- مانيوال 2021 بسعة لترية 1500 CCوبسعر 174,000 جنيه

- مانيوال 2022 بسعة لترية 1500 CC وبسعر 229,500 جنيه

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2022 بسعة لترية 1500 CCوبسعر 259,500 جنيه

 

4- رينو لوجان

رينو لوجان

- مانيوال / E1 2022 بسعة لترية 1600 CC وبسعر 195,000 جنيه

- مانيوال / E2 2022 بسعة لترية 1600 CCوبسعر 215,000 جنيه

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعة لترية 1600 CC وبسعر 260,000 جنيه

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعة لترية 1600 CC وبسعر 270,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3 2022 بسعة لترية 1600 CC وبسعر 280,000 جنيه

- أوتوماتيك / E3 / BLACK EDTION 2022 بسعة لترية 1600 CC وبسعر 290,000 جنيه

 

5- شيفروليه أوبترا

شيفروليه أوبترا

- أوتوماتيك 2021 بسعة لترية 1500 CC وبسعر 197,500 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT 2022 بسعة لترية 1500 CC وبسعر 201,500 جنيه

- أوتوماتيك / جميع الكماليات 2021 بسعة لترية 1500 CCوبسعر 204,000 جنيه

- أوتوماتيك / COMFORT W ACCESSORIES 2022 بسعة لترية 1500 CC وبسعر 208,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاي لاين 2021 بسعة لترية 1500 CC وبسعر 215,400 جنيه

- أوتوماتيك / توب لاين 2021 بسعة لترية 1500 CCوبسعر 221,900 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY 2022 بسعة لترية 1500 CC وبسعر 270,500 جنيه

- أوتوماتيك / LUXURY W ACCESSORIES 2022 بسعة لترية 1500 CC وبسعر 277,000 جنيه

ارتفاع أسعار الدولار سيارات السيدان ارخص 5 سيارات سيدان 5 سيارات سيدان السيارات السيدان شراء السيارات

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