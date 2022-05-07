مصحح لغة مسلسل الكبير أوى : نقلت حياة كاملة عن الصعيد وليس اللهجة فقط

أوضح حسن القناوى مصحح لغة مسلسل الكبير أوى ، تفاصيل مشاركته بالمسلسل والمحاور التى اعتمد عليها مع الفنانين للوصول للاحترافية فى نطق مخارج اللهجة الصعيدية .



وقال " القناوى " خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc ، إن عمله يشتمل على عدة محاور منها اختلاف اللهجات ، نطق مخارج الحروف ، الملابس خاصة أن كل محافظة تختلف عن الأخرى ببعض مفرادات اللهجة كنوع من الإنتماء الشخصى لبلدته ، منوها أنه شارك المؤلف محمد صفاء عامر فى بعض أعمال الدراما الصعيدية .



وأضاف أن عمله فى المسلسل لم يقتصر على تصحيح مخارج اللهجة الصعيدية ولكن نقل حياة كاملة للصعيد سواء فى الأفراح ، الأحزان ، العادات التقاليد والموروثات فى الصعيد لافتا إلى أن اللهجة الصعيدية لا تقتصر فقط كما يعتقد البعض على تعطيش الجيم ولكن هناك بعض المفردات العديدة فى الصعيد خاصة أنها لهجة منطوقة .

