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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصحح لغة مسلسل الكبير أوى : نقلت حياة كاملة عن الصعيد وليس اللهجة فقط

حسن القناوى
حسن القناوى

أوضح حسن القناوى مصحح لغة مسلسل الكبير أوى ، تفاصيل مشاركته بالمسلسل والمحاور التى اعتمد عليها مع الفنانين للوصول للاحترافية فى نطق مخارج اللهجة الصعيدية .


وقال  " القناوى  "  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفيرة عزيزة والمذاع عبر فضائية dmc  ، إن عمله يشتمل على عدة محاور منها اختلاف اللهجات ،  نطق مخارج الحروف ، الملابس خاصة أن كل محافظة تختلف عن الأخرى ببعض مفرادات اللهجة كنوع من الإنتماء الشخصى لبلدته ، منوها أنه شارك المؤلف محمد صفاء عامر فى بعض أعمال الدراما الصعيدية .


وأضاف أن عمله فى المسلسل لم يقتصر على تصحيح مخارج اللهجة الصعيدية ولكن نقل حياة كاملة للصعيد سواء فى الأفراح ، الأحزان  ، العادات التقاليد والموروثات فى الصعيد لافتا إلى أن اللهجة الصعيدية لا تقتصر فقط كما يعتقد البعض على تعطيش الجيم ولكن هناك بعض المفردات العديدة فى الصعيد خاصة أنها لهجة منطوقة .
 

مصحح مسلسل الكبير اوى الصعيد مسلسل السفيرة عزيزة الملابس قرى

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