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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. استثمارات جديدة في المملكة بأكثر من 32 مليار دولار

وزارة الصناعة والثروة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف إن الوزارة تستهدف جذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال 9 مشروعات جديدة تهدف إلى دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزارة الاقتصاد تعمل حاليا على دراسة 145 طلبا للحصول على تراخيص استكشاف من شركات أجنبية.

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وأشار الوزير الخريف أن من بين المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا كجزء من الاستثمارات المستهدفة، مصنع ألواح الصلب باستثمارات تزيد عن 4 مليارات دولار، الذي يهدف إلى تزويد مصنع بناء السفن في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، ومصنع لمدخلات بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة 2 مليار دولار، بالإضافة إلى مشاريع أخرى لإنتاج معادن مثل الألمونيوم وصفائح الصلب ومصفاة النحاس والزنك والتي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها محلياً بفضل التوجه إلى التصنيع في المملكة.

وأضاف الخريّف أن هذه الاستثمارات تأتي كجزء من رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة، والتي تسعى إلى أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 14500 فرصة عمل

وزارة الصناعة والثروة المعدنية اخبار الخليج مال واعمال اقتصاد السعودية Finance Real Estate

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