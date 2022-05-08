كمونة: اختيار إيهاب جلال للمنتخب غير مبرر.. والعميد الأفضل

أعرب سمير كمونة نجم النادي الأهلي السابق عن استياءه من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده الاتحاد المصري لكرة القدم لتقديم إيهاب جلال المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش الذي رحل عن الفراعنة بالتراضي عقب الإخفاق في التأهل لكأس العالم بقطر .

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " على أي أساس تم اختيار إيهاب جلال لتدريب المنتخب الوطني ؟ فلا توجد معايير واضحة لاختيار المدير الفني، وكنت أُفضل وجود حسام حسن نظرًا لخبراته الكبيرة منذ أن كان لاعبًا بالأهلي والزمالك والمنتخب الوطني.

وأضاف كمونة أن مسيرة العميد التدريبية أفضل من إيهاب جلال ، وله تجربة تدريبية مميزة مع المنتخب الأردني ، ونجح في التأهل إلى الملحق القاري المؤهل لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخ النشامى ".