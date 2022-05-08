نقابة المحامين تنعى شهداء الوطن في حادث غرب سيناء الإرهابي

ببالغ الحزن والأسى نعى مجلس النقابة العامة للمحامين شهداء الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و 10 جنود وإصابة 5 آخرين في أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني.

وأعرب المجلس عن خالص تعازيه ومواساته لقواتنا المسلحة ولأسر الشهداء، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين وأن يمن الله عليهم بالصحة والعافية، مؤكدًا أن يد الإرهاب القبيحة لن تنال من عزيمة القوات المسلحة المصرية العظيمة .

وأكد مجلس النقابة العامة للمحامين كامل تقديره لما يبذله رجال القوات المسلحة المصرية من أجل حماية الوطن وسلامة أراضيه، كما يؤكد استمرار دعمه ومساندته لكافة جهود مؤسسات الدولـة في حربها ضد الإرهاب حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره.