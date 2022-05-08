مجلس علماء باكستان يؤيد إجراءات مصر لحماية مواطنيها من الإرهاب

أدان مجلس علماء باكستان، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الذي وقع غرب سيناء واستهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس.

وأكد مجلس علماء باكستان، في بيان صادر اليوم الأحد، تأييده لجميع الإجراءات التي تتخذها مصر لحماية أراضيها ومواطنيها من الجرائم الإرهابية.

وأشاد بجهود رجال القوات المسلحة الأبطال الذين يدافعون عن حدود مصر وأراضيها من الهجمات التي نفذتها الجماعات الإرهابية غرب سيناء، محذرًا من عودة جماعات التطرف والإرهاب لممارسة أعمالها العدوانية من جديد.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للجيش، أعلن أمس السبت، أن هجوما مسلحا استهدف محطة رفع مياه شرقي قناة السويس وأسفر عن مقتل ضابط و10 مجندين وإصابة خمسة آخرين.

وقال المتحدث، في بيان على حسابه بموقع "تويتر"، إن القوات نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" على إحدى محطات رفع المياه في سيناء، شرقي قناة السويس، وأنها اشتبكت مع "العناصر التكفيرية"، مما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

وأضاف أنه جارِ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.

من جانبه، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن "العمليات الإرهابية الغادرة لن تنال من عزيمة وإصرار أبناء هذا الوطن وقواته المسلحة في استكمال اقتلاع جذور الإرهاب".