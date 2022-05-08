محافظ القليوبية يتفقد مجمع صوامع القمح ببنها والخانكة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مجمع صوامع مدينة بنها على الطريق الزراعي ومجمع صوامع عرب العليقات لمتابعة موسم توريد القمح، وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق المحافظة.



وبدأ المحافظ بتفقد مجمع صوامع مدينة بنها وتقع على مساحة ١٦٣٥٠ متر مربع، وتتكون صوامع بنها من عدد ١٢ خلية تخزين تبلغ سعة الخلية الواحدة ٥٠٠٠ طن بإجمالي سعة تخزينيه ٦٠ ألف طن قمح، وذلك بالإضافة لعدد ٣ خلايا صرف سعة الواحده ١٠٠ طن، والصوامع مجهزة بأحدث النظم المتبعة عالميا كما تحتوي الصومعة علي خلية استقبال الاقماح تستوعب ٢٠٠ طن قمح في الساعه الواحده وكذا غرفه للتحكم مزوده بأحدث الاجهزه ومعمل متطور وميزان بسكول وورشه لإصلاح وصيانة المعدات.



كما تفقد المحافظ أيضا خلال جولة اليوم مجمع صوامع عرب العليقات بمدينة الخانكة ويتكون المشروع من 18 خلية لتخزين الغلال، بسعة إجمالية للمشروع تبلغ 90 ألف طن غلال للموسم، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، حيث تستوعب الخلية الواحدة 5000 طن قمح، وهي تعد من أكبر الصوامع على مستوى الجمهورية ويشتمل المشروع على وحدة تحكم إليكترونية تدير المشروع بالكامل بأحدث أساليب التقنية والتكنولوجيا الحديثة.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد حوض المنزلة بقرية المنزلة بمركز طوخ على مساحة 15 فدان وتفقد حقل جاري حصده بحوض المواريس بشبين القناطر على مساحة 7 فدان والتقى المحافظ بأصحاب الحقول والمزارعين والفلاحين، وتحدث إليهم حديثا اتسم بالود وبث روح الوطنية تقديرا لدورهم الهام بالمجتمع مطالبا منهم التكاتف والتعاون مع أجهزة الدولة خلال فترة موسم حصاد القمح حفاظا علي أمنها الغذائي وتوريد محصول القمح في موعده مؤكدا أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح وسيتم صرف المستحقات خلال 48 ساعة كحد أقصى.

وأكد المحافظ خلال الجولة أن إجمالي ما تم توريده حتي الآن بلغ 21379 طن قمح ، مشيرًا أن هناك متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة أمام المزارعين وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا أن عملية التوريد هذا العام تعد بمثابة "مهمة قومية" ، كما أكد المحافظ على أنه لن يسمح بأى تهاون أو تقصير فى موسم التوريد، مناشدًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظًا على الصالح العام.



وخلال تفقده للصوامع استمع المحافظ لشرح مفصل من وكيل وزارة التموين عن آليات ومراحل توريد القمح بالصوامع بدءً من إستقبال السيارات والحمولات وأخذ عينة من قبل اللجنة المشكلة للوقوف علي درجة نقاوة وجودة المحصول ومن ثم ميزان البسكول وصولاً إلى منطقة النقرة لتفريغ الحمولة ، وأشار وكيل وزارة التموين أن اللجان المشكلة تواصل عملها ليلاً ونهاراً في متابعة آخر مستجدات عمليات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من المحصول.



وأجرى محافظ القليوبية حواراً مفتوحاً مع عدد من المزارعين والموردين للاطمئنان علي تقديم التسهيلات اللازمة لهم وذلك من خلال السماح للتجار المعتمدين بتجميع الأقماح دون التقيد بالحدود الجغرافية داخل المحافظة ، مناشداً جموع المزارعين بضرورة الإلتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام ، مؤكداً أن الدولة تولى إهتماماً بالغاً بعملية توريد الأقماح لهذا الموسم وأنها لا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.



وشدد محافظ القليوبية على مديريات التموين والزراعة بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك على مستوى المحافظة والتأكد من مطابقته لكافة الاشتراطات والضوابط اللازمة لعملية التخزين، وتذليل العقبات التى تواجه اللجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، مؤكدًا بأن الدولة تولى اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشى والاقتصادى لهم.



ومن جانبه أشار المحافظ إلى أن موسم الحصاد هذا العام يعد موسمًا استثنائيًا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود للحفاظ على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها، لافتا إلى متابعته المستمرة مع مسئولى التموين والجهات المعنية لمتابعة إجراءات التوريد لإحكام السيطرة والرقابة على منظومة التوريد وتذليل العقبات.

