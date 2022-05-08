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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: انتظام امتحانات النقل في 33 إدارة تعليمية دون شكاوى

الامتحانات
الامتحانات

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على انتظام امتحانات صفوف النقل التي بدأت أمس في 33 إدارة تعليمية بالقاهرة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسى 2021/2022 دون شكاوى مع التزم واضعي الامتحانات بنماذج بنك الأسئلة الواردة من الوزارة .

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاستمرار في الالتزام بتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين المشاركين بالامتحانات.

كما شدد على التطهير الدورى للجان الامتحانات وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى اللجان للحد من التكدس، بالإضافة إلى الربط مع الإدارات التعليمية لحل أي معوقات .

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القاهرة الامتحانات نماذج بنك الأسئلة انتظام امتحانات صفوف النقل الإجراءات الاحترازية

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