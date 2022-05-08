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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: عاصفة الليل أشعلت الحرائق وحطمت أعمدة الكهرباء

السعودية
السعودية

قالت مصادر إعلامية سعودية ، إن عاصفة قوية هبت على محافظة الأحساء السعودية، في وقت متأخر من ليل أمس، تسببت في تحطم أعداد من أعمدة الكهرباء والإنارة.

ونقلت المصادر وفق الصحيفة، أن أشجارا كثيرة تضررت في حي الأمراء غرب مدينة المبرز، وحي الغسانية على امتداد شارع الظهران وفي مناطق مختلفة من الواحة، الأمر الذي تسبب في اشتعال حرائق على طرق زراعية، من دون خسائر في الأرواح، وفقا لصحيفة عكاظ.

"عاصفة الليل" أشعلت الحرائق وحطمت أعمدة الكهرباء

وقال شهود عيان: "العاصفة اشتدت قوتها بعد منتصف الليل، وفي هذا التوقيت تشهد الشوارع قلة في الحركة، إذ إن أغلب السكان في منازلهم، الأمر الذي خفف من الأضرار البشرية حتما، كون أعمدة الكهرباء سقطت مباشرة وسط الشارع الذي يمتد من خلف دوار مكة باتجاه الشمال".

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من جهتها، باشرت شركة الكهرباء السعودية عملها في المواقع المذكورة لإعادة التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن، وأشار مصدر مطلع، إلى أنه "تم تأمين سيارات توليد الكهرباء كبديل مؤقت".

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