برلماني: تعميق الصناعة المحلية ضروري لتخطي التحديات الاقتصادية الراهنة

قال النائب شحاتة أبو زيد أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن النظر إلى تعميق التصنيع المحلي هذه الأونة يحظى باهتمام بالغ وذلك في ظل التحديات والأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم.

ونوه أبو زيد في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه بعد قرار رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، ينبغي أن يكون هناك برامج من أجل تعميق الصناعة المحلية ودعم الإنتاج الوطني لتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتحسين تحسين التنافسية الصناعية لتحقيق رؤية مصر 2030 .



واستطرد أمين سر صناعة النواب، أن وجود الاستعداد الكامل للدولة لتقديم كل الدعم والتيسيرات الممكنة، في سبيل تعميق التصنيع المحلي وزيادته يعكس توجهها الحالي لدعم القطاع بهدف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة المستدامة، ناهيك عن توفير مزيد من فرص العمل أمام الشباب.



وثمن النائب شحاتة أبو زيد، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن الاستفادة من القدرات والخبرات التي يمتلكها رجال الصناعة المصرية، منوها أن الدولة المصرية تحتوي على خبرات متعددة مما يساهم في توسيع قاعدة الآراء المبادلة بشكل ينهض بالصناعة المصرية.