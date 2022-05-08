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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الـ11 ممكنة.. رسائل دعم من جماهير الأهلي للاعبين لحسم اللقب الإفريقي| فيديو

صدى البلد

حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه وفاق سطيف الجزائري بنتيجة أربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب السلام ضمن منافسات ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورصدت عدسة صدى البلد توقعات الجماهير للنهائي الإفريقي بين فريق الوداد المغربي، وعن أداء النادي الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري وتألقة برباعية نظيفة، واهم رسائل الجمهور للاعبي الفريق.

وقال جلال هادي، إنه فخور بالأداء المشرف الذي أدى به لاعبو النادي الأهلي أمام وفاق سطيف الجزائري، ويعتبر الفوز برباعية نظيفة نتيجة تأهله لمباراة النهائي، ويتمنى أن يحسم الأهلي البطولة لتكون الثالثة على التوالي.

وتابع حسن محمد، أنه يتمنى التوفيق للاعبي الأهلي والتركيز على حسم البطولة، مطالبا اللاعبين بالتركيز واللعب على قلب رجل واحد بما يليق بتاريخ النادي الأهلي.

وأشار خالد حمدي، إلى أن الأهلي هو الأجدر بالفوز بهذه البطولة، ويتمنى أن يحقق فوز كبير وحسم البطولة ال١١، وعن الأداء أمام وفاق سطيف عبر عن سعادته بالمجهود المبذول من الفريق، وطريقة اللعب المشرفة.

وجاءت أهداف اللقاء الذي جمع النادي الأهلي، بنظيره وفاق سطيف الجزائري، عن طريق بيرسي تاو (هدفين)، وطاهر محمد طاهر (هدف)، ومحمد شريف (هدف).

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