عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليابانية بهيكل ألياف الكربون

تويوتا لاند كروزر
تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليبانية بهيكل

تعتبر السيارة الأسطورية تويوتا لاند كروزر واحدة من أقوى وأشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في العالم، حيث تأتي بعدة طرازات تختلف حسب السعر والمواصفات ووسائل الترفيه، وبصفة خاصة طرازات LC300و GR Sport.

تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليبانية بهيكل من ألياف الكربون.

قدمت شركة تعدي السيارات Khann International عددًا كبيرًا من الترقيات لرفع قدرات سيارة الدفع الرباعي تويوتا لاند كروز، والتي جاءت أكثر خطورة بفضل مجموعة كاملة للجسم لـ LC300 ، تتناسب مع سيارات الدفع الرباعي الجديدة من الأمام إلى الخلف.

تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليبانية بهيكل من ألياف الكربون.

جاءت سيارة تويوتا لاند كروزر بمجموعة أدوات وترقيات للجسم الخارجي لرفع الأداء الديناميكي، وبلغ سعر حزم الترقيات 2500 دولار، وتم تزيين الواجهة الأمامية أيضًا بغطاء من ألياف الكربون وشبكة المبرد، مقابل 5.210 دولار و 2060 دولار.

تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليبانية بهيكل من ألياف الكربون.

تم منح الجوانب مزيدًا من الإثارة مع غطاء مرآة خارجي من ألياف الكربون بسعر 1440 دولار، وتتوفر أيضًا مجموعة من جنوط KW-LT2 R22 / ET مقاس 22 بوصة كخيار إضافي مقابل 8600 دولار، ويحصل الجزء الخلفي على زوج من أجنحة غطاء صندوق السيارة مصنوع أيضًا من ألياف الكربون، بسعر 1350 دولار.

تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليبانية بهيكل من ألياف الكربون.

لا تشمل الأسعار هنا تكاليف الشحن والتكاليف الأخرى التي يتم تكبدها عند شحنها إلى بلدك، لذلك من الآمن القول أن طقم الجسم الكامل هذا سيكلف المشترين المهتمين كثيرًا، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة، حيث لا يتم بيع لاند كروزر رسميًا، وفي أجزاء أخرى من العالم حيث يزيد وقت الانتظار لمدة أربع سنوات.

تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليبانية بهيكل من ألياف الكربون.
تويوتا لاند كروزر السيارات الرياضية GR Sport

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

لمحدودى ومتوسطى الدخل| شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

الأهلي يهزم الزمالك 32-31 ويتوج بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة الثانية

سعر الدولار في البنك الأهلي عقب إجازة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

تسلا تفتح باب الطلب على رودستر الجديدة الأسرع في أسطولها.. صور

مشروع ثلاثي يجمع فولكس وسكودا وكوبرا لإطلاق سيارات كهربائية جديدة

سعر ومواصفات أودي RS 3 موديل 2022.. صور

أخبار السيارات| سعر ومواصفات السيارة الرياضية الخارقة لوتس ايميرا.. BMW X5 فيس ليفت تظهر أثناء اختبارها في لقطات تجسسية جديدة

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك.. صور

سعر ومواصفات السيارة الرياضية الخارقة لوتس ايميرا.. صور

سباق تسارع بين أفضل السيارات الاقتصادية.. هوندا سيفيك Siوتويوتا جي آر 86 | فيديو

تسلا تبدأ في تسليم موديل S بتحديثات جديدة في نظام الترفية.. صور

ترشيحاتنا

المستشار الألماني: الناتو ليس طرفا في صراع روسيا وأوكرانيا

فرحة نجوم الأهلي بعد الفوز على الزمالك والتتويج بالسوبر الأفريقي لليد.. شاهد

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد: أمطار على عدة مناطق غدا ودرجة الحرارة 41

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

ملك الأردن يدين الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء ويؤكد تضامنه مع مصر

الرئيس السيسي يتلقى التعازي من العاهل الأردني في شهداء القوات المسلحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

لسبب غريب.. رئيس وزراء باكستان السابق يصف نفسه بـ الحمار |فيديو

الركاب رأسا على عقب.. تعطل قطار الموت بأمريكا في الهواء

فيديو

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

مبروك عطية يوضح حكم تحديد نوع الجنين.. فيديوجراف

رغم عدم تحقيقه النجاح المطلوب.. بشرى: معالي ماما يشبه قصة حياتي| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

اﻟﻤﺰﻳﺪ