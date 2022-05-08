تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليابانية بهيكل ألياف الكربون

تعتبر السيارة الأسطورية تويوتا لاند كروزر واحدة من أقوى وأشهر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في العالم، حيث تأتي بعدة طرازات تختلف حسب السعر والمواصفات ووسائل الترفيه، وبصفة خاصة طرازات LC300و GR Sport.

تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليبانية بهيكل من ألياف الكربون.

قدمت شركة تعدي السيارات Khann International عددًا كبيرًا من الترقيات لرفع قدرات سيارة الدفع الرباعي تويوتا لاند كروز، والتي جاءت أكثر خطورة بفضل مجموعة كاملة للجسم لـ LC300 ، تتناسب مع سيارات الدفع الرباعي الجديدة من الأمام إلى الخلف.

تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليبانية بهيكل من ألياف الكربون.

جاءت سيارة تويوتا لاند كروزر بمجموعة أدوات وترقيات للجسم الخارجي لرفع الأداء الديناميكي، وبلغ سعر حزم الترقيات 2500 دولار، وتم تزيين الواجهة الأمامية أيضًا بغطاء من ألياف الكربون وشبكة المبرد، مقابل 5.210 دولار و 2060 دولار.

تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليبانية بهيكل من ألياف الكربون.

تم منح الجوانب مزيدًا من الإثارة مع غطاء مرآة خارجي من ألياف الكربون بسعر 1440 دولار، وتتوفر أيضًا مجموعة من جنوط KW-LT2 R22 / ET مقاس 22 بوصة كخيار إضافي مقابل 8600 دولار، ويحصل الجزء الخلفي على زوج من أجنحة غطاء صندوق السيارة مصنوع أيضًا من ألياف الكربون، بسعر 1350 دولار.

تويوتا لاند كروزر 300.. نسخة خاصة من السيارة اليبانية بهيكل من ألياف الكربون.

لا تشمل الأسعار هنا تكاليف الشحن والتكاليف الأخرى التي يتم تكبدها عند شحنها إلى بلدك، لذلك من الآمن القول أن طقم الجسم الكامل هذا سيكلف المشترين المهتمين كثيرًا، وبصفة خاصة في الولايات المتحدة، حيث لا يتم بيع لاند كروزر رسميًا، وفي أجزاء أخرى من العالم حيث يزيد وقت الانتظار لمدة أربع سنوات.