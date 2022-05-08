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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملك الأردن يدين الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء ويؤكد تضامنه مع مصر

ملك الأردن يدين الهجوم
ملك الأردن يدين الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء

أدان ملك الأردن عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الهجوم الإرهابي الجبان غرب سيناء.

وأكد ملك الأردن تضامن المملكة الأردنية الهاشمية ووقوفها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، حسب الديوان الملكي الهاشمي.

وكان العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة؛ أعلن أن مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على إحدى نقاط رفع المياه بغرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة.

وأضاف المتحدث العسكري في بيان له أن المحاولة الإرهابية أسفرت عن استشهاد ضابط و 10 جنود، وإصابة 5 أفراد وجارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء.

وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عُقد صباح اليوم ، حيث تناول الاجتماع استعراض تداعيات الحادث التى استهدف عدداً من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال آدائهم الواجب الوطنى ، وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها.

وقد وجه الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون بإستكمال تطهير بعض المناطق فى شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية ، وكذلك الإستمرار فى تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التى تسهم فى القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.

وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التى تقوم بها القوات المسلحة فى تجفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء ، بالإضافة إلى جهودها فى إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة ، مشيراً إلى تقدير الشعب المصرى للتضحيات التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها فى حماية الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

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