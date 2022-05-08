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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم الأزمة العالمية.. أسامة ربيع: حققنا أعلى إيرادات بتاريخ قناة السويس

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،  إنه تم زيادة عدد الكرارات التي تعمل في القطاع الجنوبي من 4 كراكات إلى 8 كراكات، للانتهاء من المشروع في وقته المحدد.


وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "المخطط الخاص بنا الانتهاء من المشروع في نهاية يونيو 2023"، موضحا: "انهينا 25% من عمليات التكريك، و85% من أعمال تجهيز أحواض الترسيب".

 

وأشار: "مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة يمضي بخطى متسارعة وفقا للجدول الزمني المحدد في ظل المتابعة الدورية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للموقف التنفيذي لمشروع التطوير لما يتمتع به من أهمية كبيرة نحو زيادة عامل الأمان الملاحي بالقطاع الجنوبي بنسبة ٢٨% وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة في تلك المنطقة بمعدل ٦ سفن إضافية".

 

وأوضح: "القناة تأثرت بالإيجاب والسلب، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، كنا نتوقع أن تكون الآثار السلبية السائدة على القناة الفترة الحالية، ولكن حدث عكس ذلك".

 

وتابع: "الآثار الإيجابية تغلبت على الآثار السلبية وحققنا أعلى إيراد وأعلى حمولة في تاريخ القناة خلال شهر أبريل"، لافتا: "الإيرادات بلغت 629 مليار دولار بزيادة 13.6 عن العام الماضي".
 

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