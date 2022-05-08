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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة على الصادرات: تشغيل المعامل الصناعية الجديدة بشرق التفريعة نهاية يونيو 2022

زيارة رئيس هيئة الرقابة
زيارة رئيس هيئة الرقابة على الصادرات لميناء شرق التفريعة

زار  المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ميناء شرق التفريعة ببورسعيد و تفقد مبنى المعامل الصناعية الجديد وتابع اعمال الانشاء على ارض الواقع وفقا لما نشره موقع الهيئة على الفيس بوك.

زيارة رئيس هيئة الرقابة على الصادرات لميناء شرق التفريعة 


وخلال زيارته شدد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على الشركات المنفذة بضرورة الانتهاء من كافه الاعمال سواء الإنشائية او تشغيل الأجهزة قبل نهاية شهر يونيو 2022.
 

زيارة رئيس هيئة الرقابة على الصادرات لميناء شرق التفريعة

 

وعقد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات اجتماع مع العاملين بفرع بورسعيد واطمأن على حسن سير العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

زيارة رئيس هيئة الرقابة على الصادرات لميناء شرق التفريعة

 

توجيهات رئيس الجمهورية

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجه بضرورة تيسير خدمات الفحص وانشاء معامل مركزية بكافة الموانئ الرئيسية.

 

زيارة رئيس هيئة الرقابة على الصادرات لميناء شرق التفريعة


وتعمل وزارة التجارة والصناعة على  سرعة الإنجاز وأداء العمل وتقليص زمن الافراج الجمركي من اجل دعم حركة التجارة.

الصادرات الرقابة علي الصادرات والواردات شرق التفريعة Finance Real Estate بورسعيد وزارة التجارة والصناعة

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الرقابة على الصادرات: تشغيل المعامل الصناعية الجديدة بشرق التفريعة نهاية يونيو 2022

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