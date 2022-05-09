هنادي مهنا تشارك جمهورها بـ إطلالة جديدة لها.. شاهد

نشرت الفنانة هنادي مهنا، صورتين من احدث جلسة تصوير لها ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها ونالت الصور على إعجابهم.



وشاركت هنادي مهنا في بطولة مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، وعمرو عبدالجليل، أيتن عامر، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.



مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.