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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مرتضى منصور : دوري كورونا سبب أزمة عقود اللاعبين وتلاحم المواسم

مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك

طالب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور  مجلس إدارة اتحاد الكرة بحسم أزمة انتهاء عقود لاعبيه بنهاية الموسم الكروى الجارى الممتد لشهر سبتمبر المقبل خاصة أن الجبلاية صاحبة قرار استمرار الدورى لهذا الموعد ويجب عليها تأمين بقاء اللاعبين الذين انتهت عقودهم ولن يتم التجديد لهم لأسباب مختلفة بنهاية الموسم الجارى .

وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد " عن مخاطبة اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة القادمة للتأكيد على أن عقود اللاعبين التى ستنتهى بنهاية الموسم الجارى مستمرة لنهايته فى سبتمبر المقبل وليس يونيو خاصة أن عقد اللاعب مع النادى منصوص فيه لنهاية الموسم الكروي .

وقال مرتضى  منصور أن إتحاد الكرة يعلم منذ بداية الموسم أن نهايته ستكون فى سبتمبر وليس يونيو مثلما حدث فى الموسم الماضى برحيل ساسى بنهاية يونيو بسبب أن لجان اتحاد الكرة وضعت على سيستم الفيفا أن نهاية الدورى ستكون فى يونيو على الرغم من معرفة استحالة ذلك مذكرا الجميع بأن الكرة المصرية تدفع الآن ثم رفض إدارة الأهلى برئاسة الخطيب إنهاء "دورى كورونا " قبل موسمين والإصرار على استكماله رغم تفشي الجائحة رغم من موافقتي وبقية رؤساء الأندية على منح اللقب للأهلي الذي كان يتصدر المسابقة حيث تلاحمت المواسم من وقتها ودفعت المنتخبات الوطنية الثمن بالفشل فى الفوز بأي ألقاب او التأهل لكأس العالم. 

ويواجه الزمالك أزمة كبيرة في الأشهر القليلة المقبلة تتعلق بانتهاء عقود عدد من لاعبيه نهاية الموسم الجاري وتحديدا قبل انتهاء الدوري الممتاز. 

ويملك الزمالك قائمة كبيرة من اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وهو ما يهدد استمرارهم مع الفريق في الأسابيع الأخيرة من المسابقة. 

وأعلنت رابطة الأندية في وقت سابق امتداد الموسم الكروي لشهر سبتمبر المقبل بسبب بدايته المتأخرة في الوقت الذي ينتهي فيه الموسم رسميًا بجميع أنحاء العالم بنهاية يونيو المقبل.

وتضم قائمة لاعبي الزمالك الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم كلا من محمد أبو جبل وحازم إمام وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه وعمر السعيد.

وأعلن مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق إيقاف التفاوض مع لاعبيه بشأن تجديد عقودهم بعد أزمة واجهها المجلس مع عدد من اللاعبين فى مقدمتها الخروج من دورى الأبطال الإفريقى بشكل سئ للغاية بعد حصد 4 نقاط فقط من 4 تعادلات أمام بطلى أنجولا بترو اتليتكو و ساجرادا "رايح جاى" و خسارتين أمام الوداد المغربى بنفس الطريقة بجانب المماطلة فى التجديد للحفاظ على هيبة وقيمة واسم الزمالك .

مرتضى منصور الزمالك اتحاد الكرة ساسي أشرف بن شرقي

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