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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يتفقد موسم حصاد وتوريد القمح من حقول دموشيا

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف ،موسم حصاد وتوريد القمح المحلى لعام 2022، من داخل أحد الحقول الزراعية بمركز بني سويف،وذلك بحضور المهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة، المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية ،و هاني الجويلي  رئيس مركز ومدينة بني سويف، المهندس مصطفى راشد مدير  مديرية الزراعة ونقيب الزراعيين ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


وأثناء متابعته لأعمال الحصاد القمح بأحد  الحقول بقرية دموشيا ، أعرب المحافظ عن سعادته  لمشاركة الفلاحين فرحتهم بالحصاد ،مؤكداً أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمحصول القمح باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية خاصة في الفترة الحالية ،موضحا أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير السلالات الجيدة، مشيرا إلى جهود المحافظة بالتنسيق مع مسؤولى الزراعة والري في تنظيم العديد من الندوات الإرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأفضل أساليب الزراعة والرى بما يساهم في تحقيق إنتاجية عالية للفدان، وكذا توعيتهم بأهمية محصول القمح وضرورة توريد أكبر كميات من المحصول للصوامع والشون. 

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والتقى المحافظ عدداً من المزارعين داخل حقل  القمح ،مؤكدا لهم  أن الدولة بكافة مؤسساتها و أجهزتها  لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول، مشيرا إلى الحكومة لديها خطة مستقبلية وسياسة ثابتة بالتوسع في زيادة الأراضي المنزرعة بالقمح، لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي.

كما تفقد المحافظ سير أعمال التوريد بشونة 2 بني سويف بناحية الشيخ هارون،والتي تعد إحد نقاط التجميع"شونة نصف أسمنتية " وتبلغ طاقتها الاستيعابية 126 ألف أردبا بما يعادل 4 آلاف طن قمح،حيث اطمئن على انتظام أعمال الفرز والإستلام وتحديد نوعية وجودة  الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الجهات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم،مع التأكيد على سرعة صرف كافة مستحقات الموردين خلال المدة المقررة "48 ساعة" ، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة أثناء عملية التوريد  وتسهيل استلام الأقماح من الفلاحين.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة قد بلغت 128 ألف و649 فداناً بمستهدف توريد 230 ألف طن  هذا الموسم ، فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،  وأكثر من 30 مركز تجميع على مستوى  المحافظة.

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