ماكرون يدعو إلى مراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي وضم أوكرانيا إلى التكتل

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، عن تأييده لمراجعة معاهدات الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أنه خلال قيادة فرنسا سيدفع إلى استقلال وسيادة التكتل.

وقال ماكرون في ختام مؤتمر حول مستقبل أوروبا بستراسبورج، إنه يرغب في العمل من أجل أوروبا "أقوى وأكثر سيادة"، داعيًا لوحدة أوروبية لضم أوكرانيا إلى الاتحاد.

وأضاف: "بالطبع، الصراع في أوكرانيا والدور الذي يجب أن تلعبه الدول الأوروبية في هذه المرحلة شديد التعقيد"، مؤكدا "من أجل إنهاء هذه الحرب، اعتمدنا عقوبات غير مسبوقة وحشدنا وسائل إنسانية ومالية وعسكرية لم يسبق لها مثيل".

وأشار ماكرون "نحن لسنا في حالة حرب مع روسيا، نحن نعمل من أجل الحفاظ على وحدة أوكرانيا، من أجل السلام في قارتنا. لكن الأمر متروك لأوكرانيا فقط لتحديد شروط المفاوضات مع روسيا. واجبنا أن نكون إلى جانبها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وتابع: "ما هو هدفنا في مواجهة قرار روسيا بغزو أوكرانيا ومهاجمة شعبها؟ ضعوا حدًا لهذه الحرب في أسرع وقت ممكن، وافعلوا كل ما هو ممكن حتى تتمكن كييف في النهاية من المقاومة ولا تنتصر موسكو، لنحافظ على السلام في بقية القارة الأوروبية ونتجنب أي تصعيد".

ولفت "الحرية والأمل في المستقبل لهما وجه الاتحاد الأوروبي. وباسم هذه الحرية وهذا الأمل سنواصل دعم أوكرانيا "، داعيا إلى أهمية مراجعة المعاهدات.