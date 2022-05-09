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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي : حاجة مُلحّة لإلغاء حظر الموانئ الأوكرانية أمام صادرات القمح

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، على الحاجة الملحة لإلغاء حظر الموانئ الأوكرانية أمام صادرات القمح.

وكتب زيلينسكي في منشور على “تليجرام”: 'من المهم منع حدوث أزمة غذاء في العالم بسبب الإجراءات العدوانية لروسيا'.

وقال رئيس البرلمان الأوروبي، تشارل ميشيل، اليوم الاثنين، خلال زيارة لمدينة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود، إن “هناك حاجة لرد عالمي على الحصار الروسي”.

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وكتب على “تويتر“، “رأيت صوامع مليئة بالحبوب والقمح والذرة جاهزة للتصدير. هذا الطعام الذي تمس الحاجة إليه تقطعت به السبل بسبب الحرب الروسية والحصار المفروض على موانئ البحر الأسود”.

روسيا أوكرانيا البرلمان الأوروبي زيلينسكي شارل ميشيل أزمة غذاء

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