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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ظهر فى فيديو على فيس بوك

ضبط عاطل أتلف سيارات بقطعة زجاج في الغردقة

صدى البلد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات "تجريح" ببعض السيارات المتواجدة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مستخدماً قطعة زجاجية.

بالفحص وإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة بالبحر الأحمر ) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وبالتواصل مع مالكى السيارات المشار إليها ، حضر إثنين منهم وإتهما المذكور بالواقعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط البحر الأحمر فيس بوك الداخلية الغردقة

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