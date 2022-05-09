سناكس النهاردة.. طريقة عمل أصابع الجبنة المقرمشة

تعد جبنة موتزاريلا سترينج المغطاة بالبقسماط المقرمش والتي تقلى حتى تصبح مقرمشة من الخارج ولزجة من المنتصف، من أفضل السناكس الذي يمكن تحضيره في المنزل بسهولة.

مقادير أصابع الجبنة المقرمشة:

12 كوب دقيق عادي

2 بيضة مخفوقة قليلاً

12 كوب بقسماط

جبن موتزاريلا

زيت نباتي للقلي

صلصة الطماطم، دافئة للتقديم

صلصة البيستو للتقديم

طريقة عمل أصابع الجبنة المقرمشة:

1- ضع الدقيق والبقسماط مع البيض، نقطع الموتزاريلا إلى شرائح بسمك 1.5 سم ثم إلى أعواد

2- قلبي العصي في الدقيق مع التخلص من الفائض

3- اغمس في البيض، ثم دحرجها في فتات الخبز “البقسماط”، واضغط بقوة حتى تتغطى، ثم ضعها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة حتى تبرد

4- اسكبي كمية كافية من الزيت في مقلاة حتى يصل ارتفاعها إلى 1 سم.

5- يسخن على نار متوسطة عالية. قم بتبطين صينية الخبز بمنشفة ورقية

6- ويقدم ساخناً مع صلصة الباستا وصوص البيستو.