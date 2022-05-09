عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سناكس النهاردة.. طريقة عمل أصابع الجبنة المقرمشة

أصابع الجبنة
أصابع الجبنة

تعد جبنة موتزاريلا سترينج المغطاة بالبقسماط المقرمش والتي تقلى حتى تصبح مقرمشة من الخارج ولزجة من المنتصف، من أفضل السناكس الذي يمكن تحضيره في المنزل بسهولة.

txt

سفرتك عندنا.. طريقة عمل كفتة بصوص الجبنة

txt

حلويات رمضان.. طريقة عمل بسبوسة بكريمة الجبنة والمكسرات

مقادير أصابع الجبنة المقرمشة:

 

12 كوب دقيق عادي

2 بيضة مخفوقة قليلاً

12 كوب بقسماط

جبن موتزاريلا

زيت نباتي للقلي 

صلصة الطماطم، دافئة للتقديم

صلصة البيستو للتقديم

 

طريقة عمل أصابع الجبنة المقرمشة:

 

1- ضع الدقيق والبقسماط  مع البيض، نقطع الموتزاريلا إلى شرائح بسمك 1.5 سم ثم إلى أعواد

2- قلبي العصي في الدقيق مع التخلص من الفائض

3- اغمس في البيض، ثم دحرجها في فتات الخبز “البقسماط”، واضغط بقوة حتى تتغطى، ثم ضعها في الثلاجة لمدة 20 دقيقة حتى تبرد

4- اسكبي كمية كافية من الزيت في مقلاة حتى يصل ارتفاعها إلى 1 سم.

5- يسخن على نار متوسطة عالية. قم بتبطين صينية الخبز بمنشفة ورقية

6- ويقدم ساخناً مع صلصة الباستا وصوص البيستو.

أصابع الجبنة المقرمشة مقادير أصابع الجبنة المقرمشة طريقة عمل أصابع الجبنة المقرمشة جبنة موتزاريلا السناكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

الذنوب التي لا تغفر بالتوبة .. 3 كبائر احذر الوقوع فيها

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

موضوعات متعلقة

اكتشاف أول علامة بيولوجية للرضع المعرضين للموت المفاجئ

فاكهة الصيف.. فوائد مذهلة عند تناول الشمام

مقذوفات مجهرية.. علماء يبتكرون طريقة جديدة لتوجيه الفيروسات المضادة للأورام

سمكة الأرنب.. أعراض تسمم غير متوقعة وتظهر بعد 30 ساعة

أضرار تناول الحلويات بعد الأكل وأفضل وقت لتناولها

ماذا يحدث بالجسم عند تناول ماء بالليمون في الصيف؟

للرجال.. طرق العناية بالبشرة في 4 خطوات

لا تتخلصي منه.. فوائد غير متوقعة لـ قشر الموز

ترشيحاتنا

بلومبرج: الاتحاد الأوروبي يرفض حظر صادرات النفط الروسي

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة ورشاشات وآر بي جي ببحر الرمال الأعظم

تغطية إعلامية متميزة.. محمد موسى يوجه الشكر لأحمد صبري والزملاء بموقع صدى البلد

باريس تدين قرار طالبان إلزام النساء بارتداء النقاب

كيف تصل العبادة للقبول والتمام؟.. 3 أمور لا تغفلها

فيفا يؤيد قرار إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين في تصفيات كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على شكلها ومناطق ظهورها| "سمكة الأرنب" ترعب المواطنين وتتسبب في تسمم أسرة كاملة

زيلينسكي يمنح وسام الشرف الأوكراني لـ كلب |شاهد

«قارئ القرآن لا يهان».. لماذا رفض الشيخ محمد رفعت تكفل أمراء بعلاجه من سرطان الحنجرة؟

حار ممطر مثير للأتربة.. الأرصاد الجوية تكشف عن طقس متقلب خلال الساعات المقبلة

فيديو

اوعى تبيع.. رابطة تجار السيارات تقدم نصائح ذهبية للمواطنين "فيديوجراف"

الأشد فتكا بالعالم.. الصحة تحذر من صيدها: سم سمكة الأرنب يؤدي للوفاة

انقسام خطير.. أزمة جديدة تواجه رئيس الوزراء الإثيوبي

مش عاوزة أتصور.. حقيقة ظهور شمس البارودي في مطعم بإمبابة |فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ