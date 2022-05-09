بقيمة 105 آلاف جنيه.. ارتفاع سعر سيات ليون 2022 في مصر

تعتبر السيارة سيات ليون موديل 2022 واحدة من ابرز السيارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك، وقد شهدت تلك النسخة زيادة سعرية داخل السوق المصري تقدرت بـ 105 الاف جنيه، وذلك لفئتها الوحيدة المطروحة محليًا.

وتعتمد السيارة سيات ليون 2022 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو، يمكنه انتاج قوة قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة اوتوماتيكي من 8 سرعات بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

وبهذه القدرات الفنية تنطلق السيارة سيات ليون 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 8.8 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 210 كم/ساعة، ومتوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كم.

وتظهر السيارة سيات ليون 2022 بمصابيح أمامية حادة المظهر، تتوسطها شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مع جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2686 مم، وبطول كلي يبلغ 4368 مم، وبعرض يقدر بـ 1800 مم، و 1456 مم للارتفاع، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 380 لترًا.

سيات ليون 2022

سعر السيارة سيات ليون 2022 بالسوق المصري بعد الزيادة الاخيرة

تتوافر السيارة سيات ليون موديل 2022 بقيمة قدرها 555 ألف جنيه بدلًا من 450 ألف جنيه.