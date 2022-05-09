4500 جنيه الحد الأقصى .. تكاليف تسجيل العقارات والشاليهات بالشهر العقاري

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تكاليف نقل الملكية العقارية للشاليهات لا يختلف عن الوحدات العادية، مشيرا إلى أن المصاريف الإدارية لنقل الوحدة التي تبلغ 200 متر يبلغ 4 آلاف جنيه.

أوضح جمال ياقوت، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن كافة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مميكنة، ولا تفرق في التعامل بين أي مواطن، مشيرا إلى وجود 8 نماذج لنقل الملكية يختلف استخدامها وفقا للحالات المختلفة.

وتابع الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، «الرسوم شاملة المصاريف الإدارية لا تتخطى 4 آلاف جنيه كحد أقصى»، مشيرا إلى أن رسوم نموذج «صحة ونفاذ» تبلغ 500 جنيه فقط، مع دفع المبلغ المتبقى بعد الحصول على حكم.

وبالنسبة للوحدات التي تتخطى 200 متر حتى 300 متر، لا تتخطى رسوم التسجيل 4 آلاف و 500 جنيه للحصول على العقد خلال 37 يوما.

وحول مخالفات العقارات المبنية بعد شهر يونيو 1992 قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، «يشترط أن يكون هناك تصالح عن الطوابق التي بنيت عقب القانون».

وأشار الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أنه من المقرر بدء تسجيل الملكية الكترونيا ابتداء من أول يوليو، معلقا «مكنتش أحلم أن يأتي زمن نرى فيه هذه التيسيرات في الشهر العقاري».

