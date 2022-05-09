عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4500 جنيه الحد الأقصى .. تكاليف تسجيل العقارات والشاليهات بالشهر العقاري

الدكتور جمال ياقوت
الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن تكاليف نقل الملكية العقارية للشاليهات لا يختلف عن الوحدات العادية، مشيرا إلى أن المصاريف الإدارية لنقل الوحدة التي تبلغ 200 متر يبلغ 4 آلاف جنيه.

أوضح جمال ياقوت، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن كافة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية مميكنة، ولا تفرق في التعامل بين أي مواطن، مشيرا إلى وجود 8 نماذج لنقل الملكية يختلف استخدامها وفقا للحالات المختلفة.

وتابع الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، «الرسوم شاملة المصاريف الإدارية لا تتخطى 4 آلاف جنيه كحد أقصى»، مشيرا إلى أن رسوم نموذج «صحة ونفاذ» تبلغ 500 جنيه فقط، مع دفع المبلغ المتبقى بعد الحصول على حكم.

وبالنسبة للوحدات التي تتخطى 200 متر حتى 300 متر، لا تتخطى رسوم التسجيل 4 آلاف و 500 جنيه للحصول على العقد خلال 37 يوما.

وحول مخالفات العقارات المبنية بعد شهر يونيو 1992 قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، «يشترط  أن يكون هناك تصالح عن  الطوابق التي بنيت عقب القانون».

وأشار الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إلى أنه من المقرر بدء تسجيل الملكية الكترونيا ابتداء من أول يوليو، معلقا «مكنتش أحلم أن يأتي زمن نرى فيه هذه التيسيرات في الشهر العقاري». 
 

جمال ياقوت الشهر العقاري نقل الملكية العقارية الملكية العقارية ة عزة مصطفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

الجمهور هيرميك بالبيض.. ماذا دفع مجدي الهواري للهجوم القاسي على محمد صلاح ؟

الذنوب التي لا تغفر بالتوبة .. 3 كبائر احذر الوقوع فيها

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

موضوعات متعلقة

جمال ياقوت: قانون الشهر العقاري الجديد به تيسيرات واسعة في نقل الملكية

ترشيحاتنا

بعد أنباء رحيل الدون.. بيكهام: نأمل بقاء رونالدو مع اليونايتد لعام أوعامين

انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 5%

استقرار سعر الدولار فى البنوك اليوم

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

4500 جنيه الحد الأقصى .. تكاليف تسجيل العقارات والشاليهات بالشهر العقاري

في سرية تامة.. علاج مجاني لـ 46 ألف مدمن مخدرات خلال 4 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... الصور الكاملة لجنازة والد الفنان محسن منصور

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة ورشاشات وآر بي جي ببحر الرمال الأعظم

تعرف على شكلها ومناطق ظهورها| "سمكة الأرنب" ترعب المواطنين وتتسبب في تسمم أسرة كاملة

زيلينسكي يمنح وسام الشرف الأوكراني لـ كلب |شاهد

فيديو

متعدد العلاقات النسائية ومبتور العضو.. تحريات مقتل «ميكانيكي كرداسة» تكشف مفاجأة "فيديوجراف"

موجز صدى البلد الإخباري.. انخفاض سعر الذهب.. عقوبات مخالفة مواعيد إغلاق المحال

قوات حرس الحدود تضبط أسلحة ورشاشات وآر بي جي ببحر الرمال الأعظم

وزير الدفاع يلتقى قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث التعاون العسكري

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ