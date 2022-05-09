نقيب الفلاحين: الدعسوقة من الحشرات النافعة.. وتكثر في فصل الربيع

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن حشرة الدعسوقة من الحشرات النافعة، لافتا إلى أن الفلاحين يطلقون عليها أبو العيد.

وأضاف أبوصدام خلال تصريحات له، أن الدعسوقة خنفساء صغيرة منقطة بنقط سوداء وألوانها جميلة تتلون باللون الأحمر والاصفر والبرتقالي وأحيانا الابيض وتتغذي على الحشرات الضارة ويرقاتها فتأكل حشرة المن والحشرات القشرية الأخرى .

وأوضح أن الفلاحين اطلقوا عليها أبو العيد بسبب جمال شكلها وفائدتها الكبيره للقضاء على الحشرات الضارة.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن سبب انتشارها هذه الأيام يرجع إلى ان الصيف يعد موسم فقس بيضها حيث يبدأ تكاثرها في فصل الربيع وهي تساهم في تلقيح الازهار وتختفي بحلول الشتاء وهي لا تضر الانسان ولها اجنحة تستخدمها في الطيران وهي من المفترسات الطبيعية المهمة التي تساهم في التوازن البيئي.

وأوضح ابوصدام ان خنفساء الدعسوقه لها اكثر من5000 بيضة وتضع انثي الدعسوقة نحو300بيضة احيانا وطولها لا يتعدي 1سم وتنتشر في كافة أنحاء العالم.

وتابع ان حشرة الدعسوقة من أهم الحشرات المفيدة للمزارعين وتعيش من عامين إلى ثلاثة أعوام.