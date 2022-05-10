مكتبة الوقائع المصرية.. قاعة توثق قرنين من تاريخ مصر.. فيديو

عرض برنامج " مساء دى ام سي " تقرير عن مكتبة الوقائع المصرية، مؤكدا أنها قاعة توثق قرنين من تاريخ مصر.

وأضاف التقرير ان مكتبة الوقائع المصرية تحتوي على أقدم نسخ من جريدة الوقائع التي روة اخبار مصر ووثقت تاريخها .

ومن جانبها قالت منى محمد مدير عام مركز المعلومات بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، إن الوقائع المصرية انشات سنة 1828 وأنشأها الوالي محمد علي وكان اسمها آنذاك " وقائع مصرية " .

وأضافت منى محمد ، ان جريدة الوقائع المصرية كانت ترصد ما يحدث في القطر المصري كله ، مؤكدا أن الوالي محمد علي استخدامها في نشر المراسيم لتوزيعها على القطر المصري بالكامل .