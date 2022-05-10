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رئيس التحرير
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اقتصاد

اقتصاد السعودية|الصناعة والثروة المعدنية تشارك في مؤتمر التعدين الإفريقي إندابا

وزارة الصناعة والثروة
وزارة الصناعة والثروة المعدنية

افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، معرض المملكة العربية السعودية المشارك في فعاليات مؤتمر التعدين الأفريقي "إندابا"، وذلك بحضور نائب الوزير لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان بن عبدالله العنقري، ووكيل الوزارة للتطوير التعديني مساعد بن عبدالعزيز الداود .

ورأس وفد المملكة المشارك في حفل افتتاح المؤتمر، مشاركاً بكلمة رئيس في حفل الافتتاح، أشار فيها إلى حرص المملكة على خلق بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة والسهولة؛ لتقديم تجربة استثنائية للمستثمرين في قطاع التعدين، بما ينعكس بالنفع على المملكة والمنطقة.

واستعرض الخطوات التي خطتها المملكة على مستوى قطاع التعدين، كجزء من رؤية 2030، من بينها إصدار نظام الاستثمار التعديني الجديد الذي يتميز بالشفافية العالية، ويسهم في تعزيز وتنمية المجتمعات، وتقليل الآثار على البيئة وحمايتها، وتحفيز الصناعات المرتبطة بالمعادن.

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وأفاد بأن العالم يواجه تحديًا في تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن، وذلك نتيجة للتوجهات في مجالات الصناعة المتقدمة، والتحول نحو الطاقة النظيفة والكربون الصفري، كما أضاف معاليه قائلا: "اليوم لدينا فرصة بأن نسهم في توفير المعادن المهمة للمستقبل والاستفادة من قطاع التعدين ليكون محركاً اقتصادياً رئيساً في دول المنطقة؛ خاصة وأن دول المنطقة تواجه التحديات ذاتها من الحاجة إلى زيادة الاستكشاف، وتوفير البنية التحتية، وجذب الاستثمارات، وتنمية الكوادر البشرية، وأن ندفع لتحقيق التنمية المستدامة للتعدين في بلداننا والمنطقة بأسرها".

وأكّد ضرورة تبني الدول المشاركة في المؤتمر العمل على إيجاد بيئة للاستثمار في قطاع التعدين تتضمن بيانات جيولوجية وجيوكيميائية مفصلة للحد من مخاطر الاستثمار ، ووضع إطار قانوني وتنظيمي تنافسي يضمن الاستدامة والشفافية وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتوفير بنية تحتية جيدة ومواهب عالمية، وختم معاليه الدعوة للحضور للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي Future Minerals، الذي سيعقد في العاصمة الرياض في يناير المقبل.

وتشارك المملكة في فعاليات المؤتمر من خلال معرض يستمر على مدى 4 أيام تحت مظلة "استثمر في السعودية"، ويضم ممثلين من وزارة الاستثمار، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ويعرض الجناح السعودي جهود المملكة المستمرة للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، كذلك التحديثات التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.

وتعد مشاركة المملكة العربية السعودية في فعاليات مؤتمر التعدين الإفريقي "إندابا"، عاملاً مهمًا لإبراز جهودها في تطوير قطاع التعدين، حيث عملت على تعديل أنظمة وتشريعات القطاع لتوفير بيئة واضحة وشفافة ومُيسرة للمستثمرين فيه، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، وتهدف إلى زيادة مساهمته في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.

مال واعمال اخبار الخليج اقتصاد السعودية وزارة الصناعة السعودية Finance Real Estate

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