ميناء الإسكندرية: نشاط في حركة السفن والحاويات وتداول البضائع

شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية نشاطا ملحوظا في الحركة الملاحية، وتداول البضائع خلال الـ 48 ساعة الماضية، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بميناءي الإسكندرية والدخيلة 153 ألف طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 900 حاوية مكافئة.

‏وقال المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية أحمد بريقع - في بيان له - إن إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة بلغ 38 سفينة، كما بلغ عدد السفن التي تباشر حاليا عمليات الشحن والتفريغ بميناءي الإسكندرية والدخيلة 35 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الاسكندرية نهاد شاهين، ضرورة متابعة إجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بجميع المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بجميع صوره ومتابعة المسطح المائي مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المقررة لمواجهة ومنع انتشار آثار جائحة كورونا.