كنائس الطائفة الإنجيلية بسوهاج تحتفل بتجديد مبانيها العريقة

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الاثنين، جولته الرعوية إلى محافظة سوهاج، بعد زيارات لعدد من الكنائس الإنجيلية بالمحافظة، وزيارة اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وافتتاح عدد من المبادرات التنموية بالشراكة مع وزارة التضامن، كما شارك رئيس الإنجيلية احتفالات تجديدات الكنيسة الإنجيلية بالرويهب والتي يتجاوز عمر تأسيسها ١٣٥ عامًا، والكنيسة الإنجيلية بنيدة والتي يتجاوز عمر تأسيسها قرن من الزمن، بحضور قيادات ورعاة الكنائس الإنجيلية، وحضور شعبي كبير، وعدد من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وقال رئيس الإنجيلية خلال الاحتفال بتجديدات كنيستي الرويهب ونيدة: "أشعر بسعادة كبيرة، وفخور بما أراه اليوم من تجديدات لكنائسنا الإنجيلية العريقة، وأعتز كثيرًا بإخلاص شعب الكنائس الإنجيلية بسوهاج ووطنيتهم الأصيلة، كما أهنئ القس هاني دانيال، راعي الكنيسة الإنجيلية بالرويهب، والقس عياد صلاح، راعي الكنيسة الإنجيلية بنيدة".

وأضاف رئيس الطائفة: "هناك تحديات تواجه العالم والحياة، ونشكر الله دائمًا ونصلي من أجل بلادنا وسلام العالم، وسعادتنا كبيره بمشاركة أحبائنا المسلمين، وهذا يعكس نموذج التعايش المصري.

كما شارك في احتفالات كنيستي الرويهب ونيدة، القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، والقس يوسف عطالله، رئيس مجمع سوهاج، والقس عماد شوقي، راعي الكنيسة الإنجيلية بسوهاج ورئيس المجلس القضائي بسنودس النيل الإنجيلي، والقس ألبرت لويز، رئيس لجنه الأوقاف والممتلكات بسنودس النيل الإنجيلي، والقس نبيل وديع، سكرتير مجمع سوهاج، والعديد من قيادات الطائفة الإنجيلية وسنودس النيل الإنجيلي.

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