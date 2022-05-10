السيسي يدعو رئيس محكمة الأسرة السابق إلى الرئاسة لمناقشة قانون الأحول الشخصية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن للخروج بـ قانون أحوال شخصية عادل .



ودعا الرئيس السيسي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد “، المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة الاسرة السابق للحضور إلى الرئاسة للتباحث حول ملف الأحوال الشخصية ”.

ووجه الرئيس السيسي حديثه للمستشار عبد الله الباجا، قائلا" من فضلك تكون معانا في الرئاسة ومعك قائمة بأسماء قضاة أجلاء متواجدين على المنصة او غير متواجدين في الخدمة ممن يملكون خبرات في ملف التقاضي في قضايا الأسرة التي تعكس رؤية لواقع عاشوه ".

وتابع الرئيس السيسي:" هؤلاء القضاء يتشكل لديهم رؤية للمجتمع"، كما طلب الرئيس السيسي من المستشار عبد الله الباجا تجهيز ورق ة بها خطوط عريضة لما توصلوا له من نتائج بعد مناظرة قضايا أسرية كثيرة .