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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الديكور والتصوير بمشروع السينما بين يديك بقصر بورسعيد

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لـ"قصور الثقاقة" برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات «ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك» والذى يشرف عليه الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية، بقصر ثقافة بورسعيد، حيث عقدت محاضرة  بعنوان "مبادئ الديكور السينمائي" التى تحدثت فيها مهندسة الديكور مروة عزب عن الديكور الداخلي وهو الأماكن المغلقة التي تخلو من ضوء الشمس مثل "الشقق، والعيادات،  مكاتب،  والقصور"، والتي يتم تصويرها داخل البلاتوه ومن الممكن تصوير عده ساعات دون التأثر بالوقت او الأصوات الجانبيه نظرا لتميزها بأنها محاطة بجدران مكسوة بالخشب مما يتيح تصوير عدة مشاهد.

مرحلة زمنية

ويتم اختيار ديكور بناءًا  على الطراز المرغوب في تنفيذه بحيث  يتواكب مع المرحلة الزمنية للعمل الفني وفى بعض الأوقات يكون الديكور جزء من الحدث ويؤدي دور قد  يؤثر على الأحداث.

وأثناء حديثها  عرضت "عزب"  على الشاشة عدد من المشاهد التي تضع الديكور والاكسسوارات المنفذه على أيدي فنانين متخصصين لشرح كيفية بناء الديكور باستخدام إطار من الخشب يستخدم لبناء الدواخل يكسوه أوراق الكرافت بالإضافة لتفريغ أماكن الأبواب والشبابيك ثم تأتي مرحله الدهانات وتركيب الحليات كما أضافت عزب أن الديكور السينمائي يعد من أتعب وأجهد العناصر الموجودة في السينما لأنه يحتاج لدراسة درامية  إلى جانب الدراسة الهندسية حتى يصبح المهندس ذات رؤيه فنية تساعد في انتاج عمل فني متكامل يقدم صورة  تعكس  أفكار السينارست ورؤيه المخرج.

إقناع المشاهد

كما أعقبها  محاضرة بعنوان "مبادئ التصوير السينمائي" لمدير التصوير حسين بكر والذى تحدث عن قواعد التكوين السينمائي والتى تتمثل فى التأطير الصورة للفيلم بهدف خلق تواصل مباشر مع المشهد لإقناع المشاهد.

كما تحدث عن القواعد الأساسية للتصوير مثل عدم استخدام كاميرا اوتوماتيك، عدم التصوير النهارى بدون إستخدام المعدات اللازمة مثل العواكس، الحرص على إظهار عمق الصورة بأستخدام إضاءة مناسبة من كافة النواحي، وعدم اللجوء لاستخدام فلاش، الاهتمام بأبعاد الكادر واتجاه النظر، وكذلك الاهتمام بكمية الإضاءة وكيفية توزيعها.

 وشهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر العرض المسرحي "لعبة الأوراق والنور" بمقر القصر ضمن فعاليات عروض الفرق المسرحية بفرع ثقافة أسيوط، العرض المسرحي عن مؤلفات ألبير كامي الكاتب العالمي الفرنسي صاحب جائزة نوبل للآداب وهو كولاج مجمع من مقالات وروايات ومسرحيات ألبير كامي ومذكراتة.

لعبة الأوراق


يبدأ العرض بحادثة السيارة التي توفي فيها ألبير كامي مع صديقه غليمار حيث تخرج روح البير ليفاجيء بنفسه في برزخ بين الحياة والموت ويصحبه في هذه الرحلة سيزيف الذي تقررت عقوبته من قديم بأن يدحرج حجرا فوق الجبل ليسقط ليعيده ثانيه ليسقط، قرر سيزيف الانتقام من البير وجعله يستعرض شخوص رواياته ومسرحياته ومقالاته وعلى ألبير أن يسليه بأن يلعب لعبة الأوراق والنور حيث يبدا البير في فتح مذكراته لتتجسد أمامه شخوص مسرحياته كاليجولا وحالة حصار والعادلون عبر نسيج يؤكد أن الحب أولى من العدالة.

قصور الثقاقة الفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية قصر ثقافة بورسعيد مبادئ الديكور السينمائي المخرج هشام عطوة

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