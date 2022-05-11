تراجع قيمة ريفيان بعد بيع فورد 8 ملايين سهم تمتلكها في الشركة|صور

انخفضت أسعار أسهم شركة ريفيان نحو 13% خلال التداول بعد ظهور تقارير تفيد بأن شركة Ford باعت حوالي 8 ملايين من أسهمها في بدء تشغيل مشروع كهربائي جديد أمس الأول الاثنين.

تراجع قيمة ريفيان بعد بيع فورد 8 ملايين سهم تمتلكها في الشركة

ذكرت تقرير اخبارى بشبكة CNBC نهاية هذا الأسبوع أن كلا من فورد وجي بي مورجان و يخططان لمبيعات كبيرة للأسهم بعد انتهاء فترة الإغلاق الداخلي امس الأول، وقد منع ذلك المستثمرين الأوائل من بيع الأسهم في أعقاب الاكتتاب العام الأولي لشركة ريفيان (IPO) مباشرةً لتجنب إغراق السوق.

نقلاً عن "مصادر مطلعة" أمس ، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن شركة فورد باعت حوالي 8 ملايين سهم بينما ذكرت شبكة CNBC أن بنك جي بي مورجان تشيس يخطط لتفريغ حوالي 13 مليون إلى 15 مليون سهم من أسهم ريفيان لـ "صاحب مصلحة لم يكشف عنه".

سيصل سعر سهم Ford وجي بي مورجان في ريفيان الى 26.90 دولار للسهم الواحد، بخصم 6 حتى 7 بالمائة مقارنة بما كانت تستحقه عند اغلاق التداول يوم الجمعة الماضي وفقا لتقرير بلومبرج.

تراجع قيمة ريفيان بعد بيع فورد 8 ملايين سهم تمتلكها في الشركة

ستكون قيمة أسهم شركة صناعة السيارات البالغ عددها 8 ملايين أكثر بقليل من 215 مليون دولار، بينما تبلغ قيمة أسهم البنك البالغ عددها 13 إلى 15 مليونًا ما بين 349 دولارًا و 403.5 مليون دولار.

يذكر ان شركة فورد قد اشترت 102 مليون سهم فى ريفيان بعد طرح اسهمها للبيع في نوفمبر 2021، حيث ارتفعت أسهم الشركة المصنعة للمركبات الكهربائية بسرعة منذ ذلك الوقت، مما رفع قيمتها السوقية لفترة وجيزة إلى أكثر من 100 مليار دولار، وجعلها أكثر قيمة من Fordأو GMفي ذلك الوقت وأصبحت سادس أكبر قيمة حالياً في تاريخ الولايات المتحده.