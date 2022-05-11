بعد انتشار منتجات شركات عالمية على الأرصفة.. طرق كشف مستحضرات التجميل المغشوشة

تداول مستخدمو الفيسبوك فيديوهات متعددة لفتاة اشتهرت بترويجها لمنتجات العناية بالبشرة الأصلية على أرصفة وكالة البلح بأسعار غير مطابقة لشركات عالمية من مستحضرات التجميل والعناية، ولذلك يجب أن تتعرف على طرق كشف منتجات العناية بالبشرة المقلدة والمغشوشة بالأسواق.

خطوات قبل شراء منتجات العناية بالبشرة



قبل شراء أي منتج للعناية بالبشرة، تأكد من اتباع هذه الخطوات لتجنب شراء أي منتجات مقلدة.

1. تعرف على علامتك التجارية وكن مستهلكًا ملتزماً



عندما تشتري من بائع حسن السمعة، سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت، تأكد من حصولك على عنصر مكياج أصلي مع إيصال صالح.

لا تنخدع بأصحاب المتاجر الذين يقدمون خصومات كبيرة على "المنتجات المستوردة" والشيء الذي يزعمون أنه "جديد في السوق".

2. تعرف على وضع العلامات على علامتك التجارية



انتبه جيدًا للتغليف عند شراء مستحضرات التجميل.

كثيرًا ما يستخدم المقلدون الألوان والأعمال الفنية وأنماط الخطوط المشابهة للأصل.

ومع ذلك، هناك اختلافات واضحة بشكل عام في شعار العبوة وحجمها ونظام ألوانها.

قد يكون الاختلاف بسيطًا مثل تغيير خط النص، انظر عن كثب لترى ما إذا كانت تبدو واهية للغاية ، أو تميل إلى الافتقار إلى العلامة التجارية أو الشعار، أو لها اسم أو رسومات متشابهة ولكنها غير متطابقة مع الشيء الحقيقي.

لذلك لا بد من إلقاء نظرة على الموقع الرسمي للعلامة التجارية.

3. تعرف على تغليف علامتك التجارية



تستثمر أفضل العلامات التجارية في عبوات أفضل وطويلة الأمد ستستمر طوال الرحلة من التصنيع إلى البيع بالتجزئة.

لمعرفة ما إذا كان المنتج أصليًا، ابحث عن ميزات منع التلاعب والتفاصيل الأخرى.

تتيح لك بعض العلامات التجارية التحقق من أصالة المنتج عن طريق مسح الرمز الشريطي ضوئيًا أو البحث عن الرقم التسلسلي على موقع الويب أو التطبيق.

تحتوي مستحضرات التجميل المزيفة على مواد مسرطنة مثل البريليوم والزرنيخ والكادميوم ، إلى جانب مستوى عالٍ من الألمنيوم ومستوى خطير من البكتيريا. لذلك ، بمجرد الانتهاء من التسوق، قم بالخطوات التالية للتحقق من أصالة المنتج.

ضعي المنتج على مساحة صغيرة من بشرتك

بغض النظر عن مدى أصالة المنتج، اختبره دائمًا على منطقة صغيرة من بشرتك قبل استخدامه فعليًا.

لا تنخدع بالأسعار والعروض المنخفضة المغرية. عندما تبدو الصفقة جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها.

تتوفر بعض العناصر بنصف تكلفة ، لكنها تضر بشرتك وكذلك صحتك.

تأكد من أن المنتج الذي تشتريه من علامة تجارية حسنة السمعة.

لا تشكل مستحضرات التجميل المقلدة فقط مخاطر صحية ، ولكن عند استخدام منتجات العناية بالبشرة الأصلية دون عناية، فإنها يمكن أن تلحق الضرر ببشرتك

مخاطر شراء منتجات العناية بالبشرة المقلدة



تهتم شركات العناية بالبشرة المزيفة بجني الأموال فقط، لذا لن تستغرق لحظة في اختبار المكونات قبل إضافتها إلى منتجاتها، لذلك، يجب أن تعرف كيفية اكتشاف منتجات العناية بالبشرة المزيفة.

عندما تستخدم مكونات غير مختبرة، قد يكون لديك:

احتراق

احمرار

الحساسية

تصبغ الجلد

حَبُّ الشّبَاب

التهابات العين