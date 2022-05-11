الجمعة.. قطع المياه 6 ساعات ببعض شوارع الدقي بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن بعض الشوارع بمنطقة الدقي أمام مجلس الدولة وهي: ( شارع السلولي - شارع أمير الرفاعي - شارع رفاعه - شارع حسين واصف - شارع ثروت - شارع أبو امامة - شارع ابن مروان) وذلك إعتباراً من الساعة ١٢ ليلاً يوم الجمعة الموافق ١٣/ ٥/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة ٦ صباحاً يوم السبت الموافق ١٤ /٥ / ٢٠٢٢.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي أعمال تحويل خطوط مياه الري ومياه الشرب لتنفيذ قواعد كوبري المشاة أمام مجلس الدولة.



وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.

