خالد سرحان: لا أتدخل في المشاكل الزوجية لأصدقائي

قال الفنان خالد سرحان، إنه لا يتدخل في المشاكل الزوجية لأصدقائه، لكن عندما يطلب منه ذلك يقول رأيه بحيادية ولا يأخذ صف أحد ضد أحد.

وأضاف خالد سرحان خلال لقاءه في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» على قناة «سي بي سي» ؛ أن العلاقة الزوجية لها شروط لتكون متوازنه مثل الثقافة والإحترام معلقا بأن" الطيور على أشكالها تقع والحب رقم واحد لكن مع العقل" .

أوضح خالد سرحان انا ما يدمر العلاقه الزوجية عندما تكون طابع الزوج مختلف كليا عن الزوجه لكن وجود دور للأب ورغبته للحفاظ على الأسرة يساعد على إستمرار العلاقة ؛ مضيفا أن العقل يساعد على تمرير الخلاف بين طباع الزوجين .

أشار سرحان إلى أن زواج الصالونات عندما يكون ملئ باﻷحترام يستمر حتى بدون حب؛ مضيفا أن إستمرار العلاقة يقع بنسبة أكبر على عاتق المرأه لكن بشرط إحترام الرجل لها ولعملها .