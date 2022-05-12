بستة محركات كهربائية.. تعرف على رينج روفرز سبورت الجديدة.. صور

يقدم الجيل الثالث من رينج روفرز سبورت مجموعة من المحركات القوية تشمل محرك V8، والذي يوفر خفة في الحركة منخفضة السرعة والتوازن عالي السرعة من نظام توجيه رباعي جديد ، ويتميز بتصميم داخلي تم تجديده مع أحدث نظام معلومات ترفيهي Pivi Pro من جاكوار لاند روفرز.

بستة محركات كهربائية.. تعرف على رينج روفرز سبورت الجديدة

تم تطوير أحدث رينج روفرز سبورت جنبًا إلى جنب مع الجيل الخامس من رينج روفرز الذي تم الكشف عنه العام الماضي، لضمان الاتساق داخل عائلة رينج روفرز، والتمييز الكافي بين الطرازين.

وقال جيري ماكجفرن رئيس التصميم في JLR، إن أحدث طراز "يعيد تعريف الفخامة الرياضية" ووصفها بأنها "حديثة وذات وتلبي احتياجات المستقبل"، وبالنظر إلى تأثير النموذج، أطلق ماكجفرن على سيارة رينج روفرز سبورت "الأولى من نوعها في عام 2005 ، معلنةً عن سيارة جديدة ذات طابع رياضي وفاخر، وأضاف: "لقد أنشأت قطاعًا جديدًا للسيارات وكان النموذج الأول في عائلة رينج روفرز الموسعة التي مهدت الطريق لإيفوك وفيلار".

بستة محركات كهربائية.. تعرف على رينج روفرز سبورت الجديدة

يأتي الطراز الأقوى في عائلة رينج روفرز سبورت الجديدة بمحرك بنزين V8مزدوج الشاحن بقوة 525 حصانًا وبسعة 4.4 لتر، يمكن أن يتسارع من 0-62 ميل في الساعة خلال 4.5 ثانية فقط وسيكون نموذجًا مشهورًا، كما يتوقع نيك كولينز ، المدير التنفيذي لبرامج المركبات في الشركة، وقال "الطلب على V8 قوي للغاية في الوقت الحالي ويبدو أن هناك انقسامًا بين محركات البنزين الكبيرة والمركبات الكهربائية."

بستة محركات كهربائية.. تعرف على رينج روفرز سبورت الجديدة

من المتوقع أن يكون الطراز الهجين الإضافي الجديد بائعًا قويًا أيضًا في أقوى أشكاله، حيث يستخدم محرك البنزين Ingenium سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر مع محرك كهربائي بقوة 141 حصانًا، يعمل ببطارية تبلغ 38.2 كيلو وات في الساعة ، بإجمالي إنتاج يبلغ 503 حصانًا، ويمكنه التسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في 5.4 ثانية ويوفر 70 ميلاً من المدى الكهربائي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تبلغ 18 جم/كم، وتجمع بين احتياطياتها من البنزين والكهرباء، وتوفر مسافة 460 ميلاً.

بستة محركات كهربائية.. تعرف على رينج روفرز سبورت الجديدة

تكتمل التشكيلة الأولية بعدد من الخيارات الهجينة الخفيفة 48 فولت، والتي تستخدم إما محرك بنزين P400 سداسي مستقيم أو محرك ديزل D300و D350سداسي الأسطوانات.

سيصل نموذجان مهمان لاحقًا: نسخة كهربائية ستأتي في عام 2024 ، في نفس الوقت تقريبًا مثل البديل عديم الانبعاثات، وتم تأكيد سيارة رينج روفرز SVR أيضًا ولكن لم يتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

بستة محركات كهربائية.. تعرف على رينج روفرز سبورت الجديدة

بينما سيتم تشغيل SVR بواسطة محرك V8، يمكن أن يستخدم الطراز الكهربائي محركًا تم الحصول عليه من الشريك التقني BMW، مثل ذلك الموجود في الفئة العليا iX M60، والذي ينتج 611 حصانًا و 811 رطلاً.

ترتكز سيارة رينج روفرز سبورت الجديدة على بنية JLR المرنة المصنوعة من المعادن المختلطة، والمعروفة باسم MLA-Flex، والتي تستخدمها أيضًا رينج رور، وتدعي الشركة أنها تتمتع بصلابة التوائية أعلى بنسبة 35٪ من الطراز السابق، مما يضع الأساس لعدد من تقنيات الهيكل التي تم ضبطها خصيصًا للسيارة.

يستخدم الطراز Dynamic Response Pro نظامًا إلكترونيًا للتحكم في الانقلاب النشط بقوة 48 فولتًا ، قادرًا على تطبيق ما يصل إلى 1033 رطلاً من عزم الدوران عبر كل محور لتوفير "مستويات جديدة من التحكم في الجسم عند المنعطفات.