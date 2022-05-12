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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحيض المفرط وعدم وجود دورة شهرية.. 3 علامات للعقم عند المرأة

العقم
العقم

العقم هو حالة مرضية تتمثل في عدم قدرة المرأة على الحمل بعد الزواج والاتصال الجنسي المنتظم لمدة سنة واحدة.

الرجال والنساء متساوون في نسبة المشاكل التي يتحملونها في تأخير الحمل، وهناك فرق بين التأخير في الحمل والعقم. 

يجب أن يمر عام كامل منذ الزواج، وفي هذا العام يجب أن يكون هناك اتصال زوجي منتظم بدون حمل، ثم يمكن القول إن هناك تأخيرا في الحمل أو عقما، لذلك نلقي الضوء على أبرز علامات العقم عند المرأة.

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علامات العقم عند المرأة  

قبل الحديث عن الأشياء التي تسبب العقم عند النساء، دعونا الآن نعرف علامات العقم عند النساء وفقا لما نشره موقع “هيلثى”:

الحيض:

الحيض المفرط، إذا لاحظت مؤخرًا أن الدورة الشهرية أصبحت أكثر من المعتاد.

لا بد من معرفة أنه يمكن ربطه ببعض المشكلات الصحية المتعلقة بالعقم.


عدم انتظام الدورة الشهرية:

لأن عدم انتظامها يدل على وجود مشكلة في التبويض وهذا يقلل بشكل كبير من فرص الحمل.

مع العلم أن هذه المشكلة تمثل حوالي 30٪ إلى 40٪ من حالات العقم عند النساء، ولا داعي للقلق لأن هذه المشكلة لها علاج.


سن اليأس:

لا توجد دورة شهرية أبدًا، وهذه المشكلة هي علامة واضحة جدًا على العقم.

ويجب عليكِ استشارة الطبيب بسرعة لمعرفة السبب والعلاج.

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