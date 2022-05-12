الأغلى والأكثر قوة.. جنرال موتورز تكشف عن كاديلاك إسكاليد V موديل 2023

كشفت شركة جنرال موتورز الأمريكية عن أحدث سياراتها وهي كاديلاك إسكاليد V موديل 2023 التي تنتمي لفئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم، بأسعار تبدأ من 150 ألف دولار أمريكي، وبالتالي تكون السيارة هي الأغلى وأيضا الأكثر قوة في محفظة طرز "كاديلاك إسكاليد".

كاديلاك إسكاليد V

وفقا لتقرير موقع cnbc الإخباري، ستكون سيارة "كاديلاك إسكاليد V" متاحة في صالات العرض والأسواق العالمية بحلول الصيف القادم، وقد كشفت شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها في "ديترويت" عن سيارة كاديلاك إسكاليد- V بمحرك 8 سلندر فائق الشحن سعة 6.2 لتر، ينتج 682 حصاناً وعزم أقصى للدوران يبلغ 653 رطلاً، مقترنا بناقل حركة آلي من 10 سرعات، ونظام دفع كلي وهذا تحسن كبير في الأداء عن مخرجات القوة في الموديل الحالي وهي 420 حصانًا و460 قدمًا من عزم الدوران التي ينتجها محرك V8 الحالي لسيارات الـ SUV.

وقال ديفيد شيافون، مدير المنتج العالمي في كاديلاك إسكاليد ، خلال إفادة إعلامية: "لا توجد سيارة شبيهة لها على الساحة، هذا شيء لم يحدث من قبل، ستكون هذه أغلى إسكاليد والأكثر حصرية على الإطلاق".

كاديلاك إسكاليد V

ورفض "شيافون" الكشف عن عدد طرازات Escalade-V التي من المقرر أن تنتجها شركة "كاديلاك" كل سنة.

ومع ذلك ، نظرًا لأدائها وسعرها المبدئي الذي يبلغ 149.990 دولار، فمن المرجح أن يكون عدد النسخة محدودا والإنتاجية الإجمالية منخفضة، لكنها في كل الأحوال مربحة للغاية.

السعر يقارب ضعف طراز "كاديلاك إسكاليد" من الفئة الرئيسية أي مستوى البداية، وسعرها 76300 دولار.

تشبه سلسلة سيارات شارة V الجديدة من جنرال موتورز، التي تمت معاينتها للمرة الأولى وقت سابق من العام الحالي، سيارات إسكاليد الرياضية متعددة الاستخدامات الموجودة بالفعل، ولكنها تتضمن شارات وأجزاء جديدة لتحسين أداء السيارة.

تقول كاديلاك إن السيارة يمكن أن تتسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميلا في الساعة خلال حوالي 4.4 ثانية، وهو وقت مثير للإعجاب لسيارة SUV فاخرة كاملة الحجم.

تتميز السيارة الجديدة "كاديلاك إسكاليد V" مويدل 2023 بأنها تقدم خيارات للمقصورة الداخلية هي الأفخم على الإطلاق طوال تاريخها والذي يتضمن مقاعد جلدية، ومقاعد أمامية للتدليك الكهربائي، ونظاما صوتيا بمكبرات صوت AKG Studio Reference 36 وشاشة معلومات وترفيه OLED مقاس 38 بوصة.