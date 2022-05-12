عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأغلى والأكثر قوة.. جنرال موتورز تكشف عن كاديلاك إسكاليد V موديل 2023

كاديلاك إسكاليد V
كاديلاك إسكاليد V

كشفت شركة  جنرال موتورز الأمريكية عن أحدث سياراتها وهي كاديلاك إسكاليد V موديل 2023 التي تنتمي لفئة سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات كاملة الحجم، بأسعار تبدأ من 150 ألف دولار أمريكي، وبالتالي تكون السيارة هي الأغلى وأيضا الأكثر قوة في محفظة طرز "كاديلاك إسكاليد".

كاديلاك إسكاليد V

وفقا لتقرير موقع cnbc الإخباري، ستكون سيارة "كاديلاك  إسكاليد V" متاحة في صالات العرض والأسواق العالمية بحلول الصيف القادم، وقد كشفت شركة صناعة السيارات التي يقع مقرها في "ديترويت" عن سيارة كاديلاك إسكاليد- V بمحرك 8 سلندر فائق الشحن سعة 6.2 لتر، ينتج  682 حصاناً وعزم أقصى للدوران يبلغ 653 رطلاً، مقترنا بناقل حركة آلي من 10 سرعات، ونظام دفع كلي وهذا تحسن كبير في الأداء عن مخرجات القوة في الموديل الحالي وهي 420 حصانًا و460 قدمًا من عزم الدوران التي ينتجها محرك V8 الحالي لسيارات الـ SUV.

وقال ديفيد شيافون، مدير المنتج العالمي في  كاديلاك  إسكاليد ، خلال إفادة إعلامية: "لا توجد سيارة شبيهة لها على الساحة، هذا شيء لم يحدث من قبل، ستكون هذه أغلى إسكاليد والأكثر حصرية على الإطلاق".

كاديلاك إسكاليد V

ورفض "شيافون" الكشف عن عدد طرازات Escalade-V التي من المقرر أن تنتجها شركة "كاديلاك" كل سنة. 

ومع ذلك ، نظرًا لأدائها وسعرها المبدئي الذي يبلغ 149.990 دولار، فمن المرجح أن يكون عدد النسخة محدودا والإنتاجية الإجمالية منخفضة، لكنها في كل الأحوال مربحة للغاية. 

السعر يقارب ضعف طراز "كاديلاك إسكاليد" من الفئة الرئيسية أي مستوى البداية، وسعرها 76300 دولار.

تشبه سلسلة سيارات شارة V الجديدة من جنرال موتورز، التي تمت معاينتها للمرة الأولى  وقت سابق من العام الحالي، سيارات إسكاليد الرياضية متعددة الاستخدامات الموجودة بالفعل، ولكنها تتضمن شارات وأجزاء جديدة لتحسين أداء السيارة. 

تقول كاديلاك إن السيارة يمكن أن تتسارع من نقطة الثبات إلى 60 ميلا في الساعة خلال حوالي 4.4 ثانية، وهو وقت مثير للإعجاب لسيارة SUV فاخرة كاملة الحجم.

تتميز السيارة الجديدة "كاديلاك إسكاليد V" مويدل 2023 بأنها تقدم خيارات للمقصورة الداخلية هي الأفخم على الإطلاق طوال تاريخها والذي يتضمن مقاعد جلدية، ومقاعد أمامية للتدليك الكهربائي، ونظاما صوتيا بمكبرات صوت AKG Studio Reference 36 وشاشة معلومات وترفيه OLED مقاس 38 بوصة.

جنرال موتورز كاديلاك كاديلاك اسكاليد كاديلاك اسكاليد V كاديلاك إسكاليد V موديل 2023 SUV Escalade-V

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أول ظهور لـ أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري | شاهد

رؤيا منامية.. قصة تنبؤ الشهيدة شيرين أبو عاقلة بوفاتها

كريم النبوى توأم نور.. يهوى كرة القدم ولا يفكر في التمثيل.. صور

الشرطة كانت هاتقبض عليها بالمكسيك.. لماذا يهاجم الجمهور مايان السيد وكيف ردت؟|صور

انفصال البلوجر أحلام عادل عن زوجها بعد أسابيع من الزفاف الأسطوري

موضوعات متعلقة

بسبب نقص الإمدادات.. فولكس فاجن تؤجل تسليم السيارات الكهربائية الجديدة لعام 2023

ارتفاع سعر الليثيوم 700% والنيكل 250%.. الزيادات الجنونية في المواد الخام مشكلة قطاع السيارات

ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية المستعملة لتصل إلى 120% زيادة

دخول أستون مارتن DBX 707 مرحلة الإنتاج الجماهيري

هوندا تكشف عن ZR-V الجديدة كليًا الخاصة بالدول الأوروبية

لقطات تجسسية لـ فولكس فاجن باسات الهايبرد إصدار أوروبا |شاهد

هوندا تغير تشكيلة فئات أوديسي 2023 وتقدم فئة رياضية جديدة

بقوة 542 حصانًا.. بنتلي تكشف عن بنتايجا EWB بقاعدة عجلات طويلة

ترشيحاتنا

بث مباشر.. بدء مراسم تشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة في رام الله

4 حالات يسقط فيها صرف تعويض المرض بقانون المعاشات الجديد.. تعرف عليها

منها الإسكندرية .. الأرصاد: سقوط أمطار اليوم على السواحل الشمالية الغربية

لم ننحاز.. الكاف: قرار ملعب نهائي أفريقيا في المغرب ملزم للجميع

رئيس الوزراء يُغادر إلى تونس للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة

أمر يسير يزيد البركة ويخفف عنك أعباء الدنيا ومشكلاتها.. احرص على فعله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ