عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"الفرق بين الرواية والقصة والمقال" مناقشة بثقافة الدقهلية

قصور الثقافة
قصور الثقافة

تواصل الهيئـة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

ونظم نادي أدب أجا ورشة أدبية بعنوان "الفرق بين الرواية و القصة والمقال"، تناول مفهوم القصة القصيرة أنها السرد أي أنها تسرد أكثر من تجربة للفرد و لديها أحداث تدور حولها، وهي أقصر في الطول بالمقارنة بالرواية، أما المقال فيمكن تعريفه على أنه كتابة جزء من موضوع معين، وشارك اعضاء النادي بقصائدهم من الشعراء موسي وحد الله أهواها، عبير طلعت رسائل الشوق، علاء التلبيس قصيدة المعركة الأخيرة، السيد فاروق جواك انسان محمد مسلم غربة اللغة العربية، محمد الشناوي دم الشهيد، إمام سراج جُرح القصيدة.

عقد نادي الأدب ببيت ثقافة طلخا أمسية شعرية شارك  فيها الشعراء بقصائدهم منهم الشاعر اشرف كراي وسفينة الحب، فتحي نجم وكان حبك عيد، السيد الخياري وتاريخ قديم، محمد عطوه لعبه في ايده، محمد ابو المعاطي من يوم فراقك، كما ناقشت مكتبه شبرا سندي كتاب "التدريب في مكان العلاقات الإنسانية" ترجمه الدكتور عبد المنعم شوقي، ناقشه حسين عبد العظيم تناول تحسين العلاقات الإنسانية وتدريب قادة المجتمعات المحلية وتنمية ادارة المصانع وتطوير موظفي المنظمات القومية والمحلية وتطوير القادة وتحسين الخدمات الطبية في المستشفيات والبرامج الصحية والعلاقات الإنسانية والاهتمام الي تعليم أساليب قيادة الاجتماعات واكتساب المهارة للتعامل مع الاخرين بطريقة اكثر فاعلية وعمل برامج تدريب بين العاملين وطرق التواصل بينهم لكي يزدادوا خبره في  اعمالهم.

وناقشت مكتبة شبراويش كتاب "فتح مكة" تأليف حازم عفيفي، يناقش الكتاب الأحداث التى شهدها المسلمون في فتح مكة ودخول الناس فى دين الله أفواجا بعد عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل قريش جميعا الذين آذوا رسول الله والمسلمين وأخرجوهم من ديارهم بغير حق ويظهر سماحة الإسلام بالعفو عندا المقدرة وحرية العبادة ودخول الناس فى الدين الاسلامي باختيارهم ودخول المسلمون الكعبة وتطهير ما فيها من الاصنام.

الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة الأنشطة الثقافية والفنية إقليم شرق الدلتا الثقافي الفرق بين الرواية و القصة والمقال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

مجبتش إزازة خمرة.. قصة طلاق البلوجر "أحلام عادل" وأغرب سبب للانفصال

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

مقتل 2 وإصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة النارية في قنا

الذهب يرتفع مع تراجع الدولار بعد بيانات التضخم الأمريكية

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

شيرين أبو عاقلة.. شاهد| لحظة استشهاد أشهر صحفية فلسطينية برصاص الاحتلال

ترشيحاتنا

ردًا على انضمام فنلندا والسويد للناتو.. روسيا تعتزم اتخاذ خطوات انتقامية عسكرية

كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي خلال إبريل

أبرزهم رونالدو وهالاند.. صحيفة إسبانية: برشلونة أهدر فرص التعاقد مع 18 نجما

الحيض المفرط وعدم وجود دورة شهرية.. 3 علامات للعقم عند المرأة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 12 مايو 2022

العالم كله بين يديك.. جوجل تتيح ميزة العرض الشامل بتطبيق الخرائط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

الرئيس طالبنا بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات .. أبرز تصريحات وزير العدل..فيديوجراف

رامي الطمباري: مسلسل انحراف ناقش قضايا حراقة.. والمخدرات تخلق عالما موازيا

يدرس في أمريكا ولا يهوى الفن.. شقيق نور النبوي التوأم

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ