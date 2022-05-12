"الفرق بين الرواية والقصة والمقال" مناقشة بثقافة الدقهلية

تواصل الهيئـة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة تقديم عدد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

ونظم نادي أدب أجا ورشة أدبية بعنوان "الفرق بين الرواية و القصة والمقال"، تناول مفهوم القصة القصيرة أنها السرد أي أنها تسرد أكثر من تجربة للفرد و لديها أحداث تدور حولها، وهي أقصر في الطول بالمقارنة بالرواية، أما المقال فيمكن تعريفه على أنه كتابة جزء من موضوع معين، وشارك اعضاء النادي بقصائدهم من الشعراء موسي وحد الله أهواها، عبير طلعت رسائل الشوق، علاء التلبيس قصيدة المعركة الأخيرة، السيد فاروق جواك انسان محمد مسلم غربة اللغة العربية، محمد الشناوي دم الشهيد، إمام سراج جُرح القصيدة.

عقد نادي الأدب ببيت ثقافة طلخا أمسية شعرية شارك فيها الشعراء بقصائدهم منهم الشاعر اشرف كراي وسفينة الحب، فتحي نجم وكان حبك عيد، السيد الخياري وتاريخ قديم، محمد عطوه لعبه في ايده، محمد ابو المعاطي من يوم فراقك، كما ناقشت مكتبه شبرا سندي كتاب "التدريب في مكان العلاقات الإنسانية" ترجمه الدكتور عبد المنعم شوقي، ناقشه حسين عبد العظيم تناول تحسين العلاقات الإنسانية وتدريب قادة المجتمعات المحلية وتنمية ادارة المصانع وتطوير موظفي المنظمات القومية والمحلية وتطوير القادة وتحسين الخدمات الطبية في المستشفيات والبرامج الصحية والعلاقات الإنسانية والاهتمام الي تعليم أساليب قيادة الاجتماعات واكتساب المهارة للتعامل مع الاخرين بطريقة اكثر فاعلية وعمل برامج تدريب بين العاملين وطرق التواصل بينهم لكي يزدادوا خبره في اعمالهم.



وناقشت مكتبة شبراويش كتاب "فتح مكة" تأليف حازم عفيفي، يناقش الكتاب الأحداث التى شهدها المسلمون في فتح مكة ودخول الناس فى دين الله أفواجا بعد عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل قريش جميعا الذين آذوا رسول الله والمسلمين وأخرجوهم من ديارهم بغير حق ويظهر سماحة الإسلام بالعفو عندا المقدرة وحرية العبادة ودخول الناس فى الدين الاسلامي باختيارهم ودخول المسلمون الكعبة وتطهير ما فيها من الاصنام.