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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الفيوم يتابع آليات عمل منظومة المتغيرات المكانية

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء اللقاء

 

تابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مع رؤساء المدن، ومسئولي وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظة والمراكز، سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، التي تقوم برصد أي متغيرات تحدث من خلال البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو استكمال أعمال بناء بالمخالفة بشكل دقيق على مستوى الوحدات المحلية، ومعدلات مستهدفاتها اليومية.

 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس هاني الحسينى مدير الدعم الفني مسئول المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالديوان العام، والأستاذ سالم فيتح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.

 

 

وخلال الاجتماع شدد محافظ الفيوم، علي ضرورة التعامل مع المتغيرات بشكل يومي، مؤكداً أنه لن يسمح نهائياً بأي تعديات جديدة، لافتاً إلى ضرورة التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، للتصدي لكل أوجه التعديات وإزالتها في المهد، مؤكداً على تحديد مستهدفات يومية للانتهاء من الرد على ملاحظات المساحة العسكرية خلال أربعة أسابيع تبدأ من الغد، بشأن المتغيرات التى تم رصدها بنطاق كل مركز من مراكز المحافظة خلال الفترة الماضية، مؤكداً على مسئولى وحدة المتغيرات المركزية بالديوان العام برصد المتغيرات الواقعة بالظهير الصحرواي للمحافظة، ومدينة الفيوم الجديدة خلال الفترة نفسها.

 

ووجه المحافظ، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بإعداد بيان تفصيلي بكافة المتغيرات خلال الفترة الماضية لكل قرية من قرى مراكز المحافظة، وإفادة رؤساء مجالس المدن بها بشكل عاجل، مؤكداً على متابعة الأمر بنفسه دورياً، كما وجه رؤساء المدن بدعم وحدات المتغيرات بالمراكز بأعضاء جدد من ذوى الجدية والمهارة للتفرغ للعمل بوحدات المتغيرات بمجالس المدن، والعمل على تحديث المعاينات القديمة، والإسراع في إنهاء إجرءات شهادات البيانات، والرخص وبيان الصلاحية، كما وجه مسئولى المكتب الفنى بالتحديث اليومى لبيانات المتغيرات تبعاً لما يتم انجازه من أعمال بالتنسيق مع مسئولى وحدة المتغيرات المكانية المركزية.

 

كما وجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني مسئول المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد منظومة ألكترونية متكاملة للربط بين وحدة المتغيرات المركزية بديوان عام المحافظة وفروعها بمجالس المدن، لسرعة إنهاء الأعمال وضبط آليات عمل المنظومة، وسرعة عقد اجتماع مع مشرفي المنظومة بمختلف المراكز لإطلاعهم على التحديثات التى تم إدخالها على المنظومة، والتنسيق مع مدير وحدة البنية المعلوماتية لتجهيز عدد 10 أجهزة تابلت سيتم تسلمها من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتكون جاهزة للعمل، مؤكداً على تسليم جهاز لكل مركز، وتسليم عدد 4 إجهزة للوحدة المركزية بالديوان العام، ودعم المراكز بها في حالة الحاجة إليها، كما يجري التنسيق مع وزارة التخطيط لتنظيم دورة تدريبية لصقل مهارات العاملين بوحدات المتغيرات المكانية بالمحافظة وفروعها بالمراكز.

 

 

 

محافظ الفيوم يتابع ملفي التقنين والتصالح وعمل وحدة المتغيرات المكانية

 

 

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الفيوم محافظ آليات المتغيرات المكانتية

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