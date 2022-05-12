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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العامري فاروق يهدي اتحاد الكرة الجزائري درع وعلم الأهلي.. صور

صدى البلد

زار العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة بالجزائر، اليوم مقر اتحاد الكرة الجزائري، والتقي عمارة شرف الدين، رئيس الاتحاد، في حضور السفير المصري بالجزائر، الدكتور مختار وريدة.

ونقل رئيس بعثة الأهلي بالجزائر رسالة تقدير واحترام من محمود الخطيب، رئيس النادي، لرئيس الاتحاد وكافة أعضائه، وللشعب الجزائري الذي تربطه علاقات وطيدة مع الشعب المصري.

ورافق العامري فاروق خلال الزيارة الدكتور محمد شوقي وطارق قنديل وحسام غالي، أعضاء مجلس الإدارة المرافقين للبعثة.

وقام العامري فاروق بإهداء رئيس اتحاد الكرة الجزائري درع وعلم الأهلي، وقميص النادي على هامش الزيارة، فيما قام عمارة شرف الدين بإهداء العامري فاروق درع الاتحاد وقميص المنتخب الجزائري.

كما أهدى رئيس اتحاد الكرة الجزائري، سفير مصر بالجزائر درع الاتحاد وقميص المنتخب الجزائري.

وأكد العامري فاروق على تقدير النادي الأهلي لشعب الجزائر والعلاقات الوطيدة التي تجمعه بالشعب المصري، وأن بعثة الأهلي دائما ما تكون سعيدة بوجودها وسط الأشقاء بالجزائر.

وتأتي زيارة نائب رئيس بعثة الأهلي لمقر اتحاد الكرة الجزائري، في ضوء العلاقات التي تربط النادي الأهلي بكافة المؤسسات الرياضية والأندية العربية الشقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف بطل الجزائر في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام في التاسعة مساء بعد غدٍ السبت على ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية، ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية، وحسم التأهل بعد فوزه برباعية نظيفة في مباراة الذهاب بالقاهرة.

 

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العامري فاروق عمارة شرف الدين مختار وريده فريق الكرة بالجزائر محمود الخطيب

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