مرسيدس تكشف عن AMG A45 وCLA 45 Edition 55 بمناسبة الذكرى الـ55|صور

تحتفل BMW بمرور نصف قرن على قسمها Mفي عام 2022 ، بينما يحتفل خصمها اللدود مرسيدس بعيد قسم AMG الخاص رقم 55 من خلال عدة إصدارات خاصة مثل A35 و CLA 35و G63 التي تم الكشف عنها بالفعل تحت اسم "Edition 55"، والآن حان الوقت لإنضمام سيارة CLA 45 Edition 55.

مرسيدس تكشف عن AMG A45 و CLA 45 Edition 55بمناسبة الذكرى الـ55

عرضت Mercedes-AMG صورًا لسيارة swoopy سيدان، والتي ستكون الوحيدة من بين الثلاثة التي سيتم بيعها في الولايات المتحدة، وستستقبل السيارات الرياضية المدمجة حزمة AMGالأيروديناميكية مع ساحة أمامية أكثر شدة تحتوي على فاصل سميك وأغطية واقية من الصدمات في الخلف، ستلاحظ العاكسات الجديدة لما قيل لنا إنها "منافذ الهواء المحاكية" ، وهو مصطلح لوصف الفتحات المزيفة.

مرسيدس تكشف عن AMG A45 و CLA 45 Edition 55بمناسبة الذكرى الـ55

تقول التصريحات الصادرة عن مرسيدس أن جميع القطع الإضافية أكثر من مجرد عرض بعد تطويرها لإضفاء لمسة جمالية على الإصدار 55 ، تطرح مرسيدس في الحزمة الليلية مع مجموعة متنوعة من العناصر الخارجية السوداء اللامعة وأطراف العادم الرباعية مع مظهر الكروم الداكن بالإضافة إلى ذلك تحصل شبكة Panamericana على فتحات سوداء بينما تأتي شارات الطراز باللون الأسود أيضًا.

مرسيدس تكشف عن AMG A45 و CLA 45 Edition 55بمناسبة الذكرى الـ55

يمكن للعملاء الحصول على السيارات إما باللون الأبيض المعدني الرقمي أو هذا الخفي Cosmos Black Metallic تسير جميع المركبات على عجلات AMG مقاس 19 بوصة مطلية باللون الرمادي التيتانيوم وحروف "Edition 55" على أغطية الوسط هناك أيضًا ملصق قديم يمتد على طول القسم السفلي من الأبواب يظهر بشكل بارز شعار AMG حتى غطاء فتحة تعبئة الوقود الفضي يحمل أحرف AMG.

مرسيدس تكشف عن AMG A45 و CLA 45 Edition 55بمناسبة الذكرى الـ55

عند الدخول إلى المقصورة باللونين الأسود والأحمر، ستجد المزيد من شارات الإصدار 55 ، إلى جانب تنجيد جلدي بلونين وشعر النجمة الثلاثية على عجلة القيادة تضيء صفائح عتبة الباب بشعارات AMGالحمراء ويمكنك حتى الحصول على سجادات أرضية قطيفة سوداء تحمل علامة AMG مع خياطة حمراء.

مرسيدس تكشف عن AMG A45 و CLA 45 Edition 55بمناسبة الذكرى الـ55

في حالة دفع المشترون لمزيد من النقود على طراز 45 أو 45 Sالعادي يحصلون أيضًا على غطاء داخلي للسيارة باللون الأسود مع شعار AMG الفضي، ويتوفر الإصدار 55 هذا كحزمة مقابل 14.280 يورو أو 12.614 يورو (التسعير الألماني.

سيتم عرض السيارات في ديسمبر، وستكون سيارة 55 CLAsقادمة حصرياً إلى الولايات المتحدة، مع الكشف عن الأسعار في وقت لاحق من هذا العام.