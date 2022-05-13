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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد حمض الفوليك للشعر مع الشامبو

صدى البلد

 

يوصي الكثير من الأطباء باستخدام الفوليك اسيد لفوائده علي الشعر

ومن ابرز فوائد حمض الفوليك للشعر مع الشامبو يساعد على نمو الشعر وحجمه، وذلك نظرًا لأن حمض الفوليك يساعد في زيادة خلايا الدم الحمراء في الجسم ، فيمكنه تسريع عملية انقسام الخلايا ، مما يعزز نمو الشعر الصحي واللامع. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد حمض الفوليك أيضًا في تقرن الشعر ، مما يعني ببساطة أنه يساعد بصيلاتك على إنتاج كميات أكبر من الكيراتين ، لتقوية الشعر وبالتالي تعزيز النمو. 

 

يمنع ظهور الشيب المبكر 

 

فائدة أخرى لحمض الفوليك للشعر  مع الشامبو هي قدرته على إبقاء خلايا الدم الحمراء في الجسم طبيعية ومستقرة. 

وبمجرد أن يكون هناك نقص في حمض الفوليك في جسمك ، يمكن أن يكون هناك إفراط في إنتاج خلايا الدم الحمراء ، مما قد يؤدي إلى فقدان صبغة الشعر ، مما يؤدي إلى الشيب المبكر  

 

يعزز اللمعان 

 يحتوي جسمك على ما يكفي من حمض الفوليك ، فإنه يقوم بعمل أفضل في توزيع جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية والأكسجين الأساسية في جميع أنحاء الجسم ، بما في ذلك شعرك. 

وعندما يحصل شعرك على العناصر الغذائية الكافية ويتمتع بدورة دموية أفضل ، يبدأ تلقائيًا في الظهور بمظهر أكثر صحة ويصبح لمعانًا لا لبس فيه.

ويساعد حمض الفوليك في انقسام الخلايا ، وهو أمر مهم للغاية في منع تساقط الشعر وتحسين صحة شعرك. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد هذا الانقسام الخلوي ، إلى جانب التوزيع الأفضل للعناصر الغذائية والأكسجين في فروة رأسك ، في نمو شعرك بشكل أكثر كثافة وصحة. 

 

 

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