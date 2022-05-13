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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القائم بأعمال وزير الصحة يتواصل مع الطبيب المعتدى عليه بمستشفى القاهرة الجديدة

صدى البلد

تواصل الدكتور خالد عبدالغفار  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، هاتفيا مع الطبيب المعتدى عليه بمستشفى القاهرة الجديدة، للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة واقعة الاعتداء عليه من قبل مرافق أحد المرضى.

وكلف الوزير مساعده للشئون الفنية والحوكمة الدكتور محمد الطيب، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة  بالقاهرة، بالتوجه إلى مستشفى القاهرة الجديدة لمتابعة الحالة الصحية للطبيب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في واقعة التعدي عليه.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الطيب، على تلقى الطبيب المصاب للرعاية الطبية اللازمة داخل مستشفى القاهرة الجديدة، موضحا أن حالته الصحية مستقرة، وأن الوزير أكد على  أن وزارة الصحة لا تقبل الاعتداء على الطواقم الطبية أو أي إساءة من أي نوع خلال قيامهم بعملهم في إنقاذ حياة المرضى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان الحفاظ على حقوق الأطقم الطبية، مناشدا النيابة العامة بسرعة التحقيق في الواقعة وملابساتها.

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