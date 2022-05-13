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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد.. سوبارو BRZ تحصل على أفضل درجة من IIHS+ في اختبار التصادم

سوبارو BRZ تحصل على
سوبارو BRZ تحصل على أفضل درجة من IIHS + في اختبار التصادم

من الصعب العثور على خطأ في Subaru BRZ، حيث أعيد تصميم السيارة الرياضية الصغيرة لعام 2022 ، وأصبحت تلبي متعة في القيادة، وبأسعار معقولة، ومتوفرة بناقل حركة يدوي، ولديها ما يكفي من القوة والمواصفات لتكون مميزة، كما تمتلك الآن شيء آخر سيقدره كل من السائق والركاب، وهو تصنيف + Top Safety Pick + من معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة (IIHS) فب الولايات المتحدة.

سوبارو BRZ تحصل على أفضل درجة من IIHS + في اختبار التصادم

ظهرت السيارة في فيديو اختبار التصادم المتداخل، حيث تعرضت BRZ لضربة قاسية لكن مقصورة الركاب ثابتة، ملاحظات من IIHS حول حالة ما بعد الحادث "تم الحفاظ على مساحة نجاة السائق بشكل جيد للغاية، " كان تأثير الاصطدام في مساحة القدم منخفضًا أيضًا، وكانت الوسائد الهوائية توفر حماية جيدة للرأس من الإصابة، وعند مشاهدة الفيديو، يبدو أن الزجاج الأمامي ظل سليماً إلى حد كبير، مما يشير إلى الحد الأدنى من المرونة في هيكل المقصورة.

سوبارو BRZ تحصل على أفضل درجة من IIHS + في اختبار التصادم

حصل معهد IIHS على تصنيفات جيدة لسيارة 2022 BRZ في جميع مقاييس التصادم، واصبح يتضمن ذلك اختبار تداخل السائق الصغير الذي يظهر في الفيديو بالإضافة إلى تداخل الركاب الصغير، والتداخل المعتدل، والصدمات الجانبية، وقوة السقف، ومساند المقاعد / الرأس، لتحقيق أعلى تصنيف للسلامة Pick +، كما يجب أن تحتل المركبات أيضًا مرتبة جيدة مع المصابيح الأمامية وأنظمة تجنب الاصطدام، حيث حصلت المصابيح الأمامية في BRZ على تصنيف جيد، بينما حصلت أنظمة منع الاصطدام من مركبة إلى أخرى ومن مركبة إلى مشاة على تقييمات فائقة

سوبارو BRZ تحصل على أفضل درجة من IIHS + في اختبار التصادم

يذكر ان سيارة سوبارو BRZ موديل 2022 تأتي بقوة 228 حصانًا وناقل حركة يدوي سداسي السرعات يرسل الطاقة إلى العجلات الخلفية، تعتبر BRZ على نطاق واسع واحدة من أفضل السيارات الرياضية المتاحة اليوم.

Subaru السيارة الرياضية Top Safety مقصورة الركاب IIHS

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