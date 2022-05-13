بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل قوارب باذنجان محشي

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل قوارب باذنجان محشي، فهي من الأطباق التي تتمتع بمذاق شهي ولا يقاوم ويمكنك تطبيقها وتناولها في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير قوارب باذنجان محشي:



٣حبات باذنجان قوارب

٢كوب ارز بسمتي مسلوق

بصلة مفرومة

٣طماطم مفرومة

٤فص ثوم مفروم

كوب بسلة بالجزر

كوب فلفل الوان مفروم

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملعقة صغيرة كمون

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ملح

فلفل اسود

زيت زيتون

للتزيين: اوراق نعناع



طريقة تحضير قوارب باذنجان محشي:



توضع قواراب الباذنجان في طبق بيركس ثم يضاف له رشة من زيت الزيتون وملح وفلفل أسود ويوضع في فرن ساخن حتى يستوي ثم يرفع وتضاف الحشوة.



لعمل الحشوة:



فى وعاء على النار نضع زيت زيتون ويضاف البصل يشوح ويقلب مع رشة ملح وفلفل اسود وجوزة الطيب ويترك يشوح ثم نضيف الثوم المفروم ويقلب وتضاف البسلة بالجزر ويقلب وتضاف الطماطم وتقلب مع رشة من الملح والفلفل الاسود والتوابل وتقلب ويضاف الفلفل الالوان ويقلب ثم يضاف الارز يشوح سريعا وترفع الحشوة من النار.



تحشى قوارب الباذنجان بالحشوة وتوضع في الفرن مرة اخرى حتى تمتزج المكونات وترفع من الفرن وتقدم ساخنة وبالهنا والشفا.