4 انتصارات و9 تعادلات.. الأهلي لا يعرف المستحيل خارج الديار

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري غدا السبت في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحقق المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني على نظيره فريق وفاق سطيف الجزائري برباعية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى أقيم على ملعب استاد السلام السبت الماضي.

فيما يواجه فريق الوداد البيضاوي المغربي على ملعبه نظيره فريق بيترو أتليتكو الأنجولي الليلة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وعاد فريق الوداد المغربي بفوز ثمين على نظيره فريق بيترو أتليتكو بهدفين مقابل هدف فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الذى أقيم الجمعة الماضي.

صدى البلد يرصد نتائج الأهلى خارج ملعبه فى الدور نصف النهائى لكل البطولات الأفريقية في 21 مباراة سابقة.

1982 الهزيمة 1-0 من اينوجو رينجرز

1983 التعادل 0-0 مع نكانا رد ديفلز

1984 التعادل 1-1 مع المقاولون العرب

1986 التعادل 1-1 مع الاسماعيلى

1987 الهزيمة 1-0 أمام أشانتى كوتوكو

1988 الهزيمة 2-0 أمام وفاق سطيف

1993 التعادل 0-0 أمام كانيمى واريورز

2001 التعادل 1-1 أمام الترجى

2005 الفوز 2-1 على الزمالك

2006 الهزيمة 2-1 أمام اسيك ابيدجان

2007 التعادل 0-0 أمام الاتحاد الليبى

2008 التعادل 0-0 أمام انيمبا

2010 الهزيمة 1-0 أمام الترجى

2012 التعادل 3-3 أمام صن شاين

2013 التعادل 1-1 أمام القطن الكاميرونى

2014 الفوز 1-0 على القطن الكاميرونى

2015 الهزيمة 1-0 امام اورلاندو بايراتس

2017 الهزيمة 2-1 أمام النجم الساحلى

2018 الهزيمة 2-1 أمام وفاق سطيف

2020 الفوز 2-0 على الوداد البيضاوى

2021 الفوز 1-0 على الترجى