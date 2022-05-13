رئيس الإنجيلية يرسل برقية تعزية لـ آل نهيان في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برقية تعزية لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس البلاد، جاء نصها:

"أتقدم بخالص العزاء والمواساة لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولآل نهيان الكرام، ولشعب الإمارات الشقيق، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحم الله الفقيد وألهم الأهل والشعب الإماراتي وجميع العرب الصبر والسلوان".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "فقدنا قيادة حكيمة ومخلصة لن تنساها الشعوب العربية، الشيخ خليفة آل نهيان ترك بصمة خير وارتقاء حقيقية لبلاده والوطن العربي".