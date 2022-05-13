الاحتلال الإسرائيلي يسقط جثمان شيرين أبو عاقلة في جريمة جديدة| فيديو

عرضت قناة الجزيرة مقطع فيديو، جديدا يوضح اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على جثمان الصحفية الشهيد شيرين أبو عاقلة، وكاد أن يسقط جثمان الصحفية على الأرض، من الاعتداء الذي يقوم به الإسرائيليون.

وقد وصل جثمان شيرين أبو عاقلة إلى كنيسة الروم الكاثوليك بالقدس، وسط حضور عدد كبير من المواطنين.

ويشيع الفلسطينيون اليوم في مدينة القدس جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلت في جنين الأربعاء الماضي ونقل جثمان الصحفية أبو عاقلة إلى القدس حيث ستقام جنازتها في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل داخل البلدة القديمة.

وشارك آلاف الفلسطينيين برام الله يوم أمس في مراسم تكريم أبو عاقلة بحضور رسمي.

وكرم فنانون فلسطينيون، روح الصحفية الفلسطينية المخضرمة مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة من خلال رسم صورتها على جدارية في مدينة غزة، وفقا لما عرضته قناة يورنيوز.

الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت أثناء تغطيتها غارة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، من بين أبرز الشخصيات في وسائل الإعلام العربية وأشيد بها على نطاق واسع لشجاعتها واحترافها. في الساعات التي أعقبت وفاتها، وصف شبان فلسطينيون أبو عقلة، بأنها مصدر إلهام، وخاصة للنساء، اللواتي بفضل أبو عاقلة قررن دراسة الصحافة وامتهانها.

وأبو عاقلة صحفية معروفة على نطاق واسع في العالم العربي، ومن أول الوجوه الإعلامية التي برزت عبر قناة "الجزيرة" التي كانت تعمل فيها منذ العام 1997.