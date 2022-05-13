الإعلاميين : عقدنا الحلقة النقاشية الأولى بشأن الحوار الوطني ..صور

عقدت أمس الخميس نقابة الإعلاميين أولي الحلقات النقاشية استعداداً لمشاركة النقابة في الحوار الوطني المزمع عقده في الفترة القادمة.



وقال نقيب الإعلاميين : إن النقابة إجتمعت امس مع مجموعة من الزملاء الإعلاميين في القطاعين الرسمي والخاص في شعب الإعلام الخمسة الإعداد والتقديم والتحرير والمراسلة والإخراج وتم الاستماع إلى مقترحاتهم فيما يخص الشأن الإعلامي والحوار الوطني .

وأضاف طارق سعده نقيب الإعلاميين : أن النقابة ستستمر في عقد تلك الحلقات النقاشية بخصوص الحوار الوطني مع مجموعات مختلفة من الإعلاميين لتلقي كل المقترحات والرؤى بشأن كل القضايا المجتمعية والإعلامية .

واكد نقيب الإعلاميين : أن غدا السبت في تمام الساعة الخامسة مساء ستعقد النقابة الحلقة النقاشية الثانية بشأن الحوار الوطني مع مجموعة جديدة من السادة الإعلاميين أعضاء النقابة بمقرها بجاردن سيتى .

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